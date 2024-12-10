Информация о способности России производить 25 "Орешников" в месяц не соответствует действительности. Издание, через которое распространена данная дезинформация на англоязычное пространство, представляет собой своеобразную прокладку для легитимизации выгодной для РФ информации и дальнейшего ее распространения.

Об этом пишет руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Как отметил Коваленко, в результате санкций в России существенно замедлился цикл производства высокотехнологичных ракет. ДА, противник производит Х-101 или "Калибр" и накапливает их благодаря интенсивному использованию "Шахедов".

"Впрочем, производство более технологических ракет, таких как "Кинжал", идет на единицы. А "Орешник" — это еще более технологический цикл, поэтому информация о штамповке этой МБР является сознательным фейком", — подчеркнули в СНБО.

Цель вброса – распространение страха в западных обществах.

Напомним, издание MWM извратило данные разведки, написав о производстве "25 ракет в месяц". По словам эксперта Defense Express Киричевского, даже для создания 25 ракет в год есть преграды. Так что бить тревогу, что РФ может "крутить орешки, как колбас", рано. Такие темпы производства со своими ресурсами не может позволить себе даже Китай.

Читайте также: