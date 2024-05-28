Может ли Россия производить в год по шесть тысяч беспилотников: Коваленко дал исчерпывающий ответ

С ноября прошлого года по май 2024 мы ни разу не видели налета в тысячу дронов Shahed в течение месяца.

Некоторые западные издания пишут, что Россия в Татарстане планирует производить по шесть тысяч беспилотников Shahed в год. В ноябре прошлого года СМИ уже писали о том, что РФ может собирать по тысяче дронов в месяц. Однако с реальностью это не имеет ничего общего.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, с ноября прошлого года по май 2024 мы ни разу не видели налета в тысячу дронов Shahed в течение месяца. Максимально РФ запускала Shahed-136 в 2024 году в марте – 603 дрона-камикадзе.

В то же время в другие месяцы:

Январь – 334;

Февраль – 356;

Апрель – 295;

Май – пока 296.

"Кроме того, после масштабного комбинированного удара Ирана по Израилю определенно определилась зависимость России от поставок из Исламской республики. Применение россией Shahed-136 тогда резко сократилось, стало возникать между налетами более длительных пауз по нескольку дней и только после возобновления рейсов ВВС Ирана в Москву налеты дронов стали возвращаться к системному характеру", — рассказал Александр Коваленко.

Он отмечает, что РФ до сих пор зависит от поставок беспилотников и комплектующих к ним из Ирана.

“А при таких условиях производить шесть тысяч в год – это не ближайшая перспектива. А теперь самое главное. В этой заметке я не говорю, что Россия никогда не достигнет показателя применения Shahed-136 в шесть тысяч в год, я говорю о том, что ей в нынешних условиях не светит перспектива производства шести тысяч в год. А также обращаю внимание на то, что практически аналогичную статью The Wall Street Journal публиковал чуть менее полутора лет назад, что лишний раз говорит о необходимости не только проверять вбрасываемую в пространство информацию, но и хотя бы базово объяснять, какая на сегодняшний день реальность, чтобы не рождались хайповые сказки о тысяче Shahed-136 в месяц”, — отметил военный эксперт.

Он также добавил, что такие "апокалиптические истории" полезны для западной аудитории, чтобы оказывалось давление на наших партнеров.

"Ибо шевелятся они с ускорением улитки, но нашим людям и так хватает каждый день стрессов, чтобы добавлять им в их непростой жизни еще истории такого пошива", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что в российском Таганроге 26 мая дроны могли атаковать авиационный ремонтный завод.

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