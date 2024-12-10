Может ли Россия сейчас начать войну с НАТО: в МИД Латвии дали ответ

Россия ежедневно теряет на войне против Украины более 2 тысяч солдат, отметила министр Байба Браже.
Россия, вероятно, не вторгнется сейчас в страну НАТО. Она истощена из-за полномасштабной войны против Украины.
Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает Reuters.
"Вы спрашиваете, боюсь ли я, что Россия вторгнется в НАТО. Нет, я не думаю, что Россия пойдет на это, потому что это будет означать гораздо больше осложнений, чем уже есть в Украине", – отметила она.
Браже напомнила, что Россия ежедневно теряет на войне против Украины более 2 тысяч солдат. А 600-700 тысяч убитых или тяжело раненых военных отрицательно влияют на экономику страны-агрессора.
"В России дела обстоят не очень хорошо, в том числе и в экономическом плане, поэтому у нас нет прямых военных угроз, но мы очень серьезно относимся к нашей обороне", — добавила министр.
Байба Браже также заверила, что Латвия будет работать с новой администрацией Дональда Трампа после его инаугурации. В частности, диалог будет с Марком Рубио, которого Трамп номинировал на должность государственного секретаря.
Напомним, на Западе отмечают, что для предотвращения войны между РФ и Альянсом нужно усиливать собственную безопасность, а также вооружать Украину.
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