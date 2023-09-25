Может ли Россия стать миролюбивой после ухода Путина: глава МИД Финляндии дал ответ

Элина Валтонен отметила, что на Западе хотят, чтобы Россия открылась гражданскому обществу и стала нормальной демократией.

Россия, вероятно, не превратится в миролюбивую демократию в случае ухода диктатора Владимира Путина от власти.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью The Washington Post.

"Я думаю, что многие, возможно, еще не осознали, что это не просто война Путина. Кажется, что российская машина, так сказать, готовилась к этому очень долго", — подчеркнула она.

Валтонен напомнила, что Россия вторглась в Грузию в 2008 году и аннексировала Крым в 2014 году. И Путин за время своего правления "построил вокруг этого инфраструктуру".

"Могло быть два десятилетия, чтобы кто-то (в России – ред.) сказал ему (Путину – ред.), что это ненормально. Поэтому если Путин уйдет, очень маловероятно, что Россия каким-то образом станет миролюбивой нормальной демократией", — добавила Валтонен.

Она уточнила, что на Западе хотят, чтобы Россия открылась гражданскому обществу и стала нормальной демократией.

"Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а хуже всего — это то, что Россия останется такой, какой она есть, а в будущем, возможно, будет еще хуже", — добавила министр.

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львов-Беловой за "незаконную депортацию" украинских детей.

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