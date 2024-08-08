Может ли Украина применить немецкие Leopard 2 для продвижения в РФ: в Бундестаге ответили

Применение немецкого оружия при операциях на территории РФ, в частности танков Leopard 2, не является проблемой, ведь с начала нападения России на Украину территория обоих государств — это зона боевых действий.

Об этом сказал глава комитета Бундестага по вопросам обороны Маркус Фабер, пишет WAZ.de.

Он заявил, что не видит проблемы, если Украина применит Leopard 2 для продвижения на территории РФ.

"С передачей Украине — это украинское оружие. Это касается любого материала, в частности Leopard 2. После нападения России на Украину территория обоих государств является зоной боевых действий. Применение оружия регулируется положениями международного права", — пояснил Маркус Фабер.

В то же время лидер партии BSW (Альянс Сары Вагенкнехт) в которую в 2024-м перешли бывшие члены Левой партии, Сара Вагенкнехт предостерегла от использования немецкого оружия.

"Это очень опасно. Канцлер должен позвонить президенту Украины и потребовать, чтобы немецкое оружие не применялось при наступлении на территорию России", — сказала она.

Напомним, 8 августа стало известно, что ВСУ подошли к городу Суджа. В частности, об этом сообщает Bild. По информации издания, украинская армия захватила деревню Рубанщина и сейчас находится по меньшей мере в двух километрах северо-западнее города Суджа в Курской области — это визуально подтверждается кадрами с места боев.

Тем временем военный обозреватель Константин Машовец назвал операцию в Курской области "уже оправданной". Он сказал, что РФ будет вынуждена подтянуть туда войска с других операционных направлений, возможно даже остатки своих стратегических резервов, приготовленных на август-сентябрь 2024-го.

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