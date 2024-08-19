Может ли Украина вступить в НАТО с оккупированными территориями: мнение президента Чехии

Вступление Украины в НАТО не должно быть обусловлено полным контролем над всей ее территорией. В ближайшие годы Украина сможет договориться с Россией о мире. Соглашение может означать, что Россия будет оккупировать часть украинской территории на длительное время, но без согласия демократических государств на изминение границ.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью газете Novinky a Pravo.

Политик считает, что полное возобновление контроля над всей территорией не является обязательным условием.

"Если будет демаркация хотя бы административной границы, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", – сказал он.

Он напомнил, что подобный прецедент уже был в истории. Следует загадать Германию, принятую в НАТО, хотя часть ее была оккупирована Советским Союзом.

"Вот я думаю, что существует как техническое, так и юридическое решение, позволяющее Украине присоединиться к НАТО, не вступая в конфликт с Российской Федерацией", – напомнил он.

По мнению Павла, этот шаг можно будет предпринять после того, как обе стороны поймут, что дальше продолжать войну нельзя и начнут действовать сообща. Мировые государства – США, Китай и Европейский Союз – должны внести значительный вклад.

"Если будут какие-то мирные переговоры, то мы, скорее всего, будем говорить о том, что Россия будет оккупировать часть украинской территории на долгое время, причем с точки зрения демократических стран, заявляющих о соблюдении международного права и Устава ООН. Должно случиться, что мы будем придерживаться соглашения между воюющими сторонами, но не примем изменение международных границ на основе агрессии", – добавил президент.

По его словам, демократические страны должны считать территории, захваченные Россией, оккупированными только временно, когда будет восстановлен суверенитет Украины над подконтрольной ей территорией.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи оценил реакцию России на украинскую операцию в Курской области как "медленную и рассеянную".

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