Может маскироваться под обычную простуду: профессор перечислил симптомы "Омикрона" у вакцинированных от COVID-19.

Может маскироваться под обычную простуду: профессор перечислил симптомы "Омикрона" у вакцинированных от COVID-19.

Симптомы "Омикрона" отличаются от "Дельты".

Штамм "Омикрон" более заразен, чем предыдущие мутации, а также имеет отличия в симптомах и может быть устойчивым к двум прививкам против вакцины.

Об этом сообщил Тим Спектор, руководитель исследования ZOE COVID, пишет Express.

По его словам, когда появился "Дельта"-штамм, медики заметили изменение симптомов коронавируса. В частности, такие проявления, как удушье, лихорадка и потеря обоняния начались встречаться реже.

Участились симптомы, похожие на простуду, в частности насморк, боль в горле и постоянное чихание, а также головные боли и кашель, особенно у людей, которые были вакцинированы.

"Еще в 2020 году стало понятно, что оригинальная и альфа-версия коронавируса имеют три очень распространенных симптома: кашель, лихорадку и потерю обоняния, а также по меньшей мере 20 других проявлений", — отметил Спектор.

По его словам, "Омикрон" продолжает тенденцию, установленную "Дельтой". Этот штамм, который доминирует ныне, вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы, и меньше общих системных симптомов, таких как тошнота, боли в мышцах, диарея и сыпь на коже.

К топ-5 симптомам "Омикрона" у вакцинированных относятся:

насморк

головная боль

усталость (легкая или сильная)

чихание

боль в горле

Впрочем, благодаря вакцинации, "Омикрон" вызывает у привитых значительно легче заболевание, чем "Дельта" и его предшественники.

"Если вы или член семьи чувствуете себя плохо, есть большая вероятность, что это может быть коронавирус, особенно если вы часто чихаете. Вы должны остаться дома и пройти тестирование, чтобы убедиться", – отмечает профессор Спектор.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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