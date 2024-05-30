"Может начаться Третья мировая война": Портников о событиях в мире в случае победы Трампа

Портников не исключает, что Трамп, который сейчас называют пророссийским, может понять, что с Путиным невозможно договориться.

Не исключено, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США может начаться Третья мировая война.

Такое мнение высказал украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников, комментируя якобы заявление Дональда Трампа о том, что он бомбил бы Москву в случае нападения РФ на Украину. Об этом передает "Эспрессо".

"Во-первых, нужно дождаться результатов выборов в США. Во-вторых, то, что говорит Дональд Трамп, – это заявление на закрытой встрече с донорами. То есть это то, что он действительно думает. Это отвечает на вопрос: а что он действительно может делать? Когда я говорю, что в случае избрания Дональда Трампа может начаться Третья мировая война, то на меня смотрят как на сумасшедшего. Но такие заявления Дональда Трампа свидетельствуют об этом", – считает Портникова.

По его мнению, Трамп в случае своего избрания и не попытается убедить Путина, а просто назовет свои условия.

"Трамп – человек с завышенным эго, и если это его подчеркивает еще и должность президента США, то он искренне верит в то, что если он сделает Путину предложение, то Путин это предложение должен принять. А если Путин это предложение не примет, то он может действовать силовым путем, потому что Путин его испугается", – говорит журналист.

Аналитик считает, что выборы 2024 года в США (если будет избран Трамп) сравнимы с выборами 2019 года в Украине, когда был избран Владимир Зеленский.

"Сначала будут попытки договориться. Затем, когда станет понятно, что Путин не хочет договариваться, будет резкое охлаждение отношений. А потом может произойти силовой удар, и каждый сочтет, что другой испугается. Однако, поскольку оба живут в собственном мире, то не испугается никто и начнется Третья мировая война. Не знаю, будет ли она также в Северной Америке или только на территории Европы", – говорит Портников.

По его мнению, во время этого глобального конфликта соперники будут обмениваться ударами, в том числе и ядерными. А Украина будет одним из театров военных действий этой войны, но не самым главным.

"Это может быть уже в последующие два-три года", – подытожил журналист.

Напомним, по информации издания The Washington Post, Дональд Трамп на одном из мероприятий предположил, что разбомбил бы Москву или Пекин, если бы при его президентстве Россия вторглась в Украину, или Китай – на Тайвань.

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