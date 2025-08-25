"Может, нам нужен диктатор": Трамп прокомментировал противоречивые мнения о себе

Дональд Трамп / © Associated Press

Перед подписанием ряда указов, направленных на снижение уровня преступности в США и округе Колумбия, Дональд Трамп прокомментировал критику по поводу отправки Национальной гвардии в столицу. По его словам, некоторые люди начали высказывать мнение, что стране "может понравиться диктатор".

Слова президента США цитирует NBC News.

"Они говорят: "Он нам не нужен. Свобода. Свобода. Он диктатор. Он диктатор", — отметил Трамп, имея в виду критиков своих действий, включая потенциальное введение войск в Чикаго.

"Многие говорят: "Может быть, нам нужен диктатор", — добавил президент. — Мне не нравятся диктаторы. Я не диктатор. Я человек с большим здравым смыслом, и я умный человек. И когда я вижу, что случилось с нашими городами, а вы сразу вводите войска, вместо похвалы они говорят: "Вы пытаетесь захватить власть в республике". Эти люди больные".

Трамп подчеркнул, что администрация "в некотором смысле должна дождаться, когда нас попросят" о вводе войск, иначе критики приписывают себе заслугу за снижение преступности.

Размышляя о возможном развертывании Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, Трамп заявил: "Но я думаю, люди должны хотеть, чтобы мы там были, потому что иначе они только жалуются, пока мы выполняем свою работу. Так что нам придется подумать об этом".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии телеканалы ABC и NBC. Он назвал эти медиа предвзятыми по отношению к республиканцам и консерваторам.