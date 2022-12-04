Может повлиять на помощь Украине: Минобороны США просит Конгресс скорее принять бюджет

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс не откладывать принятие законопроекта о расходах Пентагона на следующий год. Это может повлиять на помощь Украине и закупку нового бомбардировщика B-21 Raider.

Об этом пишет издание Politico.

Остин предупредил, что вместо бюджета конгрессмены могут, как это бывало и раньше, принять "резолюцию о продолжении финансирования", причем сразу на год, а не на месяцы.

Издание отмечает, что это заморозит расходы Пентагона на текущем уровне. Вооруженным силам придется полагаться на подержанную технику и оборудование, в то время как разработка перспективных военных технологий значительно сократится.

Ранее стало известно, что в следующую среду американские сенаторы проведут закрытый брифинг по Украине. Брифинг состоится на фоне запроса администрации Байдена на выделение Украине помощи в размере $37 миллиардов, который может быть включен в масштабный комплексный пакетный законопроект о расходах на финансирование правительства, который должен быть утвержден в срок до 16 декабря.

Финансовая помощь Украине

Напомним, 22 ноября США выделили Украине 4,5 миллиарда долларов для поддержки госбюджета. Эти средства будут направлены на зарплаты медикам, учителям и на пенсии. 2 декабря Украина получила от США первую часть гранта в 1,5 млрд долларов: их направят на пенсии и соцпомощь.

Всемирный банк сообщил, что выделил дополнительные 500 миллионов долларов, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности в расходах, вызванные полномасштабным вторжением России и продолжающейся войной.

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