Может превышать скорость звука в пять раз: Китай запустил ракету из гиперзвукового глайдера

Может превышать скорость звука в пять раз: Китай запустил ракету из гиперзвукового глайдера

Такую технологию раньше еще не применяла ни одна страна.

Китай летом провел испытание ракеты с планирующего летательного аппарата, летевшего в пятеро быстрее скорости звука.

Об этом сообщила газета Financial Times с ссылкой на экспертов Минобороны США и источники.

По информации издания, во время испытаний в июле от гиперзвукового глайдера над Южно-Китайским морем отделилась ракета класса воздух-воздух. Уточняется, что снаряд после запуска упал в Южно-Китайское море.

Отмечается, что специалисты пока не поняли, как Китаю удалось обойти ограничение законов физики. Эту технологию еще не применяла ни одна страна раньше.

Газета добавляет, что Китай, вероятно, создает новую технологию для уничтожения враждебных систем ПРО. По информации издания, разработанные КНР подобные летательные аппараты способны нести ядерные боеголовки.

В Пентагоне нет информации о запущенном снаряде из летательного аппарата.

Напомним, Северная Корея заявила, что опробовала зенитную ракету нового типа.