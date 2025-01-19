"Может разбудить новый Перл-Харбор": дипломат заявил, что в США не осознают весь уровень опасности

В Соединенных Штатах пока не понимают всего уровня угрозы мировой безопасности и только атака на их территорию может изменить ситуацию.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал дипломат Роман Бессмертный.

Он заявил, что страны Запада не готовы к мобилизации ресурсов, поскольку не понимают, какая угроза исходит от России.

К примеру, в Украину поступили F-16. Я думаю, что вы читали о том, какие F-16 поступают — с оборудованием устаревшим, они не адаптированы к нынешним условиям ведения войны. Так в пустынях США таких единиц тысячи, десятки тысяч! Их нужно прогонять через линии, восстанавливать – а как? Ведь ленд-лиз почил в бозе, и, когда уже его не подняли демократы, республиканцы вообще на это не способны. Даже Рузвельт, как демократ, и благодаря государственно-монополистическому капитализму смог это сделать.

Дипломат выразил уверенность, что страны Европы должны концентрировать свои усилия для обеспечения безопасности после прихода Дональда Трампа к власти в Соединенных Штатах. Он заявил, что Лондон и Брюссель должны взять в свои руки ситуацию.

"Это может сделать Европа нынешняя, но ее нужно оживить. Оживить ее можно только тогда, когда она будет сплачиваться. Загораться можно из испуга или из того, что очень мощно заплатят. США можно привести в состояние понимания ситуации только, извините, Перл-Харбором .Я не хочу этого им, но, похоже, они туда идут. Ведь непонимание есть многих компонентов, о которых мы с вами говорим. на самом деле, с моей точки зрения, в руках Брюсселя и Лондона необходимо сделать все, чтобы мобилизовать Европу. Кстати, он сказал: "Вы будете учить русский язык" — это очень интересно, когда человек себя отгораживает от массы. Поэтому в этом отношении необходима мобилизация ресурса, который смог бы, насколько возможно, помочь Украине", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Маску готовят кабинет у Трампа, как это повлияет на Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что администрация Трампа может помочь Украине заключить сильное соглашение о прекращении огня с Россией.

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