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Может сделать «нечто рискованное»: в Польше объяснили, почему Путин становится все более опасным
Глава МИД Польши Сикорский рассказал, почему Путин может распространить войну дальше на Запад.
«Отчаянная ситуация» может заставить диктатора Путина сделать «нечто рискованное» на фоне опасений, что Россия может планировать распространить войну в Украине дальше на Запад.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире польского канала TVP World.
«Российскаяя экономика начинает страдать. Россияне больше не могут делать вид, что это так называемая „специальная военная операция“, — сказал Сикорский.
«Вопрос в том, готов ли Путин к соглашению», — продолжил он.
По словам польского министра, «возможности Путина меньше, чем мы думали, но его намерения еще хуже».
«Путин явно дезинформирован. Он явно не имеет реалистичного представления о своей ситуации и своих перспективах. Потому что иначе он заключил бы соглашение», — считает Сикорский.
Сикорский предупредил, что «отчаянная» ситуация Путина может заставить его сделать «нечто рискованное» на фоне опасений, что Россия может планировать распространить войну в Украине дальше на Запад.
«Больной человек с оружием — это все равно человек с оружием», — сказал он.
Министр объяснил, что Варшава тратит так много денег на оборону, чтобы убедить Путина, что любой конфликт с Польшей будет стоить ему даже дороже его преступной войны с Украиной.
Сикорский добавил, что «то, что США теперь признали, что у Украины есть преимущества, и приложили чрезвычайно успешные усилия для сравнения условий игры, является хорошим знаком».
Ранее Сикорский заявил, что следующая зима может оказаться последней надеждой диктатора Путина сломать Украину.