Может сделать «нечто рискованное»: в Польше объяснили, почему Путин становится все более опасным

Отчаяние в Кремле: Сикорский предостерег Запад от новых авантюр Путина / © Associated Press

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«Отчаянная ситуация» может заставить диктатора Путина сделать «нечто рискованное» на фоне опасений, что Россия может планировать распространить войну в Украине дальше на Запад.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире польского канала TVP World.

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«Российскаяя экономика начинает страдать. Россияне больше не могут делать вид, что это так называемая „специальная военная операция“, — сказал Сикорский.

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«Вопрос в том, готов ли Путин к соглашению», — продолжил он.

По словам польского министра, «возможности Путина меньше, чем мы думали, но его намерения еще хуже».

«Путин явно дезинформирован. Он явно не имеет реалистичного представления о своей ситуации и своих перспективах. Потому что иначе он заключил бы соглашение», — считает Сикорский.

Сикорский предупредил, что «отчаянная» ситуация Путина может заставить его сделать «нечто рискованное» на фоне опасений, что Россия может планировать распространить войну в Украине дальше на Запад.

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«Больной человек с оружием — это все равно человек с оружием», — сказал он.

Министр объяснил, что Варшава тратит так много денег на оборону, чтобы убедить Путина, что любой конфликт с Польшей будет стоить ему даже дороже его преступной войны с Украиной.

Сикорский добавил, что «то, что США теперь признали, что у Украины есть преимущества, и приложили чрезвычайно успешные усилия для сравнения условий игры, является хорошим знаком».

Ранее Сикорский заявил, что следующая зима может оказаться последней надеждой диктатора Путина сломать Украину.

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