"Может случиться в ближайшее время": президент Тайваня ожидает вторжения Китая и берёт пример с Украины

Президент Тайваня рассказала о том, чему научилась у Украины.

Вторжение Китая на Тайвань может произойти в ближайшее время, и это не просто слова и не нагнетание ситуации.

Так считает первая женщина-президент Тайваня Цай Инвэнь, информирует The Atlantic.

"Это (вторжение КНР. – Ред.) реально может произойти с нами в ближайшее время. Так что нам нужно подготовиться. Внешне существует настоящая угроза. Это не нагнетание ситуации", – заявила Инвень.

По ее словам, Тайвань должен оставаться сдержанным, а также наращивать потенциал своей защиты.

Уроки Украины

Цай Инвень ответила на вопрос журналиста, что она или какой-нибудь будущий тайваньский лидер в скором времени может получить сомнительную честь сыграть роль украинского Владимира Зеленского перед "новым Путиным" Си Цзиньпином.

Президент отметила, что законодательные власти Тайваня недавно увеличили размер оборонного бюджета вдвое. Сейчас Тайвань намерен потратить на оборону более 19 миллиардов долларов в 2023 году.

Вместо создания большой обычной техники (самолетов, танков, подводных лодок) военные эксперты призвали Тайвань сосредоточиться на так называемых асимметричных возможностях (противокорабельное оружие, ракеты "земля-воздух", запасы стрелкового оружия и боеприпасов), которые, по их мнению, хорошо послужили Украине в отпоре большему захватчику.

Администрация Байдена в сентябре продала Тайваню оружие на сумму 1,1 млрд долларов США. В частности, значительное количество противокорабельных ракет Harpoon и ракет типа "земля-воздух" и "воздух-воздух" Sidewinder.

Цай рассказала о том, чему научилась у Украины. Одним из уроков является потребность в постоянной международной поддержке, чтобы защитить себя или, лучше, вообще избежать войны.

"Западные страны, в частности США, помогают Украине. То, что мы видим во время войны в Украине, заключается в том, что западные страны собираются вместе и помогают Украине воевать", — говорит президент.

Она пояснила, что поскольку Тайвань является островом, туда трудно будет доставить помощь в случае военных действий. Поэтому Тайвань сейчас нуждается в поддержке.

Еще один урок Украины, по мнению Цай, – важность национального характера.

"Нужно иметь хорошее лидерство, но более важна решимость людей защищать себя, и украинский народ это показал", — подытожила она.

Что сделает Китай

В издании считают, что Си Цзиньпин имеет два пути:

воспринять военный успех Украины как предупреждение против вторжения;

вторгнуться до того, как Тайвань будет достаточно вооружен и обучен.

Ранее адмирал ВМС США Майкл Гилдей заявил, что Вооруженные силы Штатов должны быть готовы ответить на возможное вторжение Китая в Тайвань уже в этом году.

Джо Байден отмечает, что США будут защищать остров Тайвань в случае китайского вторжения.

В то же время в Тайване предупредили, что Китай изучает опыт войны в Украине, начатой Россией, для разработки собственной стратегии против Тайваня.

Почему враждуют Китай и Тайвань, читайте по ссылке.