Может стать началом конца для Путина: полковник армии Британии – об операции ВСУ в Курской области

Полковник армии Великобритании напомнил, что Курская битва 1943 стала поворотным моментом во Второй мировой войне.

Операция ВСУ в Курской области сменила правила игры в войне Путина. Если Украина получит разрешение на удары дальнобойного западного оружия по территории России – это станет поворотным моментом.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник армии Великобритании в запасе Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Также читайте Атаки РФ по Украине: Зеленский поразил количеством выпущенных авиационных бомб и БПЛА

Он напомнил, что Курская битва 1943 стала поворотным моментом во Второй мировой войне и началом конца для Гитлера.

"Надеемся, что Курская битва 2024 года для нынешнего тирана Путина, угрожающего не только Украине, но и всей Европе , тоже станет крахом. Глядя на российские маневры, видно, что большинство солдат – это срочники, у них практически отсутствует подготовка и уровень человеческих потерь у россиян невероятно высокий", — отметил полковник армии.

По его мнению, российские войска добились кульминации в Курской области.

"Единственная причина, почему они продолжают двигаться вперед заключается в том, что за ними стоят стреляющие в них чеченские солдаты, если те отступают", — считает полковник в запасе.

Напомним, украинские десантники разбили в Курской области российское подразделение ВДВ.

Давим! Это должно ощущаться на фронте - Зеленский

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.