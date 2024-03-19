"Может стать поводом для эскалации": премьер Италии выступила против отправки войск в Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони выступила против отправки западных войск в Украину. Она считает это поводом для эскалации войны с Россией.

Об этом сообщают ANSA и Bloomberg.

"О предложении, выдвинутом Францией относительно возможного прямого военного вмешательства. Наша позиция не в пользу этой гипотезы, которая является предвестником опасной эскалации, которой следует избегать любой ценой", — сказала Мэлони во время выступления в Сенате накануне саммита лидеров ЕС.

Как сообщает Bloomberg, премьер Италии раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона, который оказывает давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию, предупреждая об "экзистенциальной" угрозе, которую РФ представляет для ЕС.

Мелони добавила, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным бесполезны.

"Как можно сидеть за столом переговоров с тем, кто никогда не уважал никаких соглашений?", – отметила она.

Напомним, глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что его страна против того, чтобы западные войска были направлены в Украину, даже если это будет сделано для проведения тренировочных миссий. Он заявил, что любые западные военные на территории Украины могут стать целями для российских атак.

Ранее сообщалось, что премьер Чехии рассказал, планирует ли Европа вводить войска в Украину.

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