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"Может только унизить Францию": Кулеба резко ответил Макрону на призыв "не унижать РФ"

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"Может только унизить Францию": Кулеба резко ответил Макрону на призыв "не унижать РФ"

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление французского президента Эммануэля Макрона "не унижать Россию" из-за войны в Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Макрону, что такими высказываниями он может "унизить только Францию". И призвал мировое сообщество "сосредоточиться на том, как поставить Россию на место".

Ответ Кулеба оставил на странице Twitter.

"Призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая бы к этому призвала. Ведь именно Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизнь", — написал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением не унижать Россию из-за войны в Украине. Французский президент сказал, что вторжение в Украину стало "исторической и фундаментальной ошибкой" президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал "фюреру" во время одного из телефонных разговоров.

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