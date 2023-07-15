Может умереть в СИЗО: патриарх Кирилл вспомнил о "Паше Мерседесе" и обратился к международным организациям

Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю, которого еще называют "Паша Мерседес", изменили меру пресечения касательно круглосуточного домашнего ареста. Новое решение – содержание под стражей до 14 августа или залог в размере более 33 миллионов гривен. Московский патриарх Кирилл обратился с посланием к представителям церквей, генсекам ООН, ОБСЕ и Совету Европы в связи с арестом Лебедя.

Об этом пишут пропагандистские СМИ России.

В своем обращении Кирилл призвал принять меры по защите митрополита УПЦ МП, поскольку арест якобы может привести к его смерти.

Напомним, на въезде в Киев с пачкой российских рублей задержали монахиню УПЦ МП (фото).

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