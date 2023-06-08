Может ли Запад сдержать агрессию РФ: после подрыва россиянами Каховской дамбы в ОП объяснили, как обезопасить ЗАЭС

Россия все равно будет пытаться реализовать свой проект "Советский Союз 2.0", а это может представлять угрозу не только для Украины, но и для Грузии и Молдовы.

После того, как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, Украина ожидает помощи западного сообщества в принятии мер в отношении страны-террористки. В противном случае РФ не остановится и дальше будет совершать преступления против человечества.

Об этом "24 каналу" рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Спикер подчеркнул, что еще в октябре 2022 года, когда россияне бежали из Херсона, Украина сообщала миру о том, что оккупанты минируют ЗАЭС и Каховскую ГЭС и даже не боятся об этом говорить вслух. Запад же убеждал в том, что глава Кремля Владимир Путин планирует наступление только на Донецком и Луганском направлениях.

Адекватной союзной реакции тогда все не было, сообщает спикер.

По его словам, Украина постоянно объясняет, что у нас находятся военнослужащие, ФСБ, Росгвардия, действия которых мы не можем контролировать. Пока же важно предотвратить аварию на ЗАЭС.

"Нужно существенно ускорить поставки оружия и увеличить арсенальные возможности Украины, то есть предоставить нам дальнобойные ракеты ATACMS, чтоб уничтожить возможность тылового обеспечения и таким образом снизить боеспособность российской армии", – сказал Подоляк.

Более того, следует перестать заигрывать с Россией в рамках ООН, МАГАТЭ, хотя бы временно приостановить членство России в организациях, чтобы лишить ее возможности влиять на сознание Латинской Америки, Африки и Азии в целом.

Подоляк призвал ограничить присутствие россиян во всех отраслях.

"Это надо сделать, и тогда это будет предохранителем от крупных террористических актов и будет ускорять финал войны. Есть вещи, которые Украина просто неспособна сделать самостоятельно из-за ресурсного преимущества страны-агрессора, потому и просит помощи у союзников. Например, в вопросе ядерной безопасности только весь цивилизованный мир в итоге остановить Россию, которая "сломала ядерный контур мира по безопасности". Как только россияне передадут Беларуси свое ядерное вооружение, это будет означать, что договора о нераспространении ядерного оружия больше нет", – заявил Михаил Подоляк.

Мир, по словам Подоляка, находится в опасности, а мнение о том, что война на территории Украины – это проблемы только украинцев, является ошибочным. Россия еще раз доказывает, что готова делать все, чтобы и дальше шокировать мир. Тем более, что она сконцентрировала сегодня весь вооруженный арсенал Советского Союза на своей территории.

"Это необходимость сконцентрировать весь европейский арсенал на территории Украины, чтоб у нас была паритетная возможность быстрее уничтожать российские арсеналы", – отметил Подоляк.

Напомним, россияне после подрыва дамбы Каховской ГЭС могут пойти дальше и прибегнуть к дальнейшим терактам на территории Украины.

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