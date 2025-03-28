Можно ли доверять США: как «коалиция желающих» в Европе готовится к войне с Россией и Трампом

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В столице Франции собралось около 30 лидеров, включая даже представителей правительства Турции, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Владимир Зеленский тоже лично приехал в Париж. Официально в повестке дня было два вопроса – дальнейшая поддержка Украины и роль Европы, учитывая миротворческий контингент, в переговорном процессе США и РФ о прекращении огня, в котором представители ЕС, пока, не участвуют. Однако неофициально этот неформальный оборонительный саммит был сосредоточен на сближении Трампа с Путиным и, что самое главное, можно ли при таких обстоятельствах в принципе по-прежнему доверять США.

Именно о доверии к США украинского президента спрашивали во время интервью Европейскому языковому союзу в среду, 26 марта, в преддверии саммита "коалиции желающих". Ведь всем уже ясно, что конкретного плана урегулирования войны России против Украины у администрации Трампа нет. К тому же команда президента США не ищет поддержки европейских союзников, чтобы вместе оказывать давление на Россию. Напротив, Вашингтон становится ближе к Москве, развязывая против ЕС торговую войну. При этом администрация Трампа повторяет, что Европа сама должна платить за свою и безопасность Украины.

К чему договорились европейские лидеры в Париже? Как Европа готовится к войне с Россией, поддержке Украины и противостоянию Трампу? Читайте на сайте ТСН.ua.

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Силы сдерживания России: Франция и Британия возглавят инициативу

В преддверии встречи в Париже издание Politico писало, что этот саммит "коалиции желающих" – момент истины – лидеры должны согласовать коллективный ответ на действия США в отношении России. В частности, возможность ослабления санкций. Потому что, по словам главы американского Минфина Скотта Бессента, США готовы рассмотреть переподключение России к SWIFT. Будут ли усилены или ослаблены санкции, по его словам, будет зависеть от дальнейших действий российского руководства. Однако есть один нюанс: без решения ЕС переподключить Россию к SWIFT невозможно.

Заявление Бессента прозвучало после трехдневных переговоров американской делегации в Саудовской Аравии с Украиной и Россией. Причем переговоры с россиянами о перемирии в Черном море, которое и так существует благодаря Силам обороны Украины, в понедельник, 24 марта, длились 12 часов, после чего Кремль опубликовал ряд требований, среди которых переподключение ряда российских банков к SWIFT и снятие санкций с российских производителей агропродукции и хороших.

Уже всем очевидно, что Россия, которая, в отличие от Украины, не согласилась на предложение США по безусловному 30-дневному перемирию по всей линии фронта, просто тянет время. Даже Трамп на днях это признал, заявив: "Думаю, Россия хочет положить конец этому (войне – Ред.), но, возможно, они просто тянут время". Вместе с этим Белый дом лишь грозится ввести более жесткие санкции против России, чтобы заставить Путина прекратить огонь и не выдвигать новых невыполняемых условий. На практике же Трамп оказывал давление только на Украину, приостановив предоставление вооружений и обмен разведданными. А без американских разведданных, по словам президента Зеленского, мы не знаем о запуске врагом баллистики, что критически важно для защиты гражданского населения.

"Мы не собираемся отменять санкции. Еще очень рано", - заявил Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в среду вечером, 26 марта. Вже наступного дня, на саміті "коаліції охочих" президент Франції додав: "Україна мала мужність прийняти безумовне 30-денне припинення вогню (запропоноване американцями в обмін на розблокування надання Києву зброї й обміну розвідданими – Ред.). Після цього рішення та заяви України не було жодної відповіді Росії. Були висунуті нові умови для набагато більш обмеженого та гіпотетичного припинення вогню".

По информации The Economist, администрация Трампа стремится добиться перемирия в течение первых 100 дней Трампа в должности. То есть где-то до конца апреля. Также ранее Bloomberg сообщал, что дедлайном является Пасха – 20 апреля. Вместе с этим ТСН.ua уже писал, что эта дата неоднократно озвучивалась кремлевскими пропагандистами на российских федеральных каналах, ведь Путину важно обеспечить режим прекращения огня на 9 мая – 80-летие "великой победы" во Второй мировой войне.

Но, несмотря на заявления советника Трампа по нацбезопасности Майка Волтца, что после телефонного звонка Трампа и Путина (когда глава Кремля вроде бы дал приказ российской армии не бить по украинской энергетической инфраструктуре – Ред.) "энергетическое" перемирие уже якобы работает, это далеко не так. На пресс-конференции в Париже президент Зеленский заявил, что в четверг, 27 марта, Россия артиллерией, выпустив 40 снарядов, ударила по объектам энергетики в Херсоне. Но и это еще одно нарушение Белый дом не заметил.

Это в очередной раз подтверждает тот факт, что никакого конкретного плана прекращения войны команда Трампа не имела и не имеет. Ведь договоренности о режиме прекращения огня автоматически влекут и согласование режима мониторинга и верификации нарушений. Более того, ранее Трамп публично заявлял, что предоставлять Украине гарантии безопасности после установления режима прекращения огня должны европейцы. Британия и Франция взяли на себя эту инициативу, активно, хотя и безуспешно, продвигая идею размещения в Украине миротворческого контингента. Однако после того, как Кремль заявил, что появление войск стран-членов НАТО в Украине будет для России "законной военной целью", в Белом доме об этом больше не упоминают.

Хаос в Белом доме: команда Трампа ненавидит Европу

По словам президента Зеленского, мощь и численность украинской армии всегда будет ключевой гарантией безопасности Украины. В скором времени, как заявил Эммануэль Макрон, в Украину отправится франко-британская миссия для "подготовки формата украинской армии завтрашнего дня" с точки зрения размера, количества солдат, оборудования и т.д. Ведь еще одним вопросом повестки дня саммита "коалиции желающих" было укрепление Украины в военном плане для того, чтобы Киев был в более сильной позиции на переговорах с Москвой и сдерживание будущих атак России.

Однако относительно отправки миротворческого контингента в Украину – "международных сил сдерживания" – единства среди союзников нет. По словам Эммануэля Макрона, они не будут размещены на передовой Украине и не будут задействованы против российских сил в первый же день.

"Они будут силами, которые будут сдерживать россиян от наступления. И, удерживая важные города, стратегические базы, будут означать четкую поддержку нескольких европейских правительств и союзников. Поэтому мы не на передовой, мы не идем воевать, но мы там, чтобы гарантировать длительный мир. ", – подчеркнул Макрон.

По словам французского президента, ряд стран согласились продолжить обсуждение этой идеи, но Европа должна готовиться идти вперед, даже если поддержки США не будет. Некоторые европейские страны высказывались за необходимость предоставления американцами гарантий безопасности и международного мандата для их солдат, если они поедут в Украину в составе "международных сил сдерживания". Речь шла также о необходимости поддержки таких сил, например, в небе со стороны США и посредством предоставления разведывательной информации. Но спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, также отвечающий за контакты с россиянами, Стив Виткофф, скептически отнесся к идее развертывания европейского контингента в Украине, хотя раньше Трамп и не был против этого.

Тогда в чем именно состоит план администрации Трампа по окончании войны? Просто пойти на все уступки Путину, "кормяя" ему Украину? Отказ от предоставления Киеву гарантий безопасности со стороны Вашингтона, если Трампу удастся добиться хоть какого-то устойчивого режима прекращения огня, уже порождает очень много вопросов среди европейских стран-членов НАТО относительно доверия к США и гарантий, что они действительно придут на помощь по статье 5 в случае внешней агрессии.

"Американцы перешли на другую сторону". Они больше не являются нейтральным посредником, а тем, кто распространяет и продвигает российские нарративы, особенно призывы к территориальным уступкам, отказу (Украина - Ред.) от членства в НАТО и отсутствию европейских войск в Украине", - заявил в интервью Politico Родерих Кизеветтер, член Бундестага риха Мерца по вопросам обороны.

Особо остро вопрос доверия к США в Европе встал после того, как в Америке разразился скандал с перепиской команды Трампа в чате мессенджера Signal, где обсуждалась секретная информация о планировании американских ударов по йеменским хуситам, и куда Майк Уолтц случайно добавил редактора журнала The Atlantic Джеффри Голд. Если бы Белый дом отреагировал на этот скандал соответствующими кадровыми решениями, возможно такого взрыва удалось бы избежать. Однако команда Трампа начала атаковать Голдберга. Поэтому The Atlantic опубликовал ряд скринов переписки с этого чата, которые, в частности, приливают свет на отношение членов кабинета Трампа к Европе.

"Я считаю, что мы совершаем ошибку. Через Суэцкий канал проходит только 3% торговли США, и 40% - европейской. Я просто ненавижу снова спасать Европу", - дописывал вице-президент Джей Ди Венс в этом чате.

"Я полностью разделяю ваше отвращение к европейскому голенищу. Это жалко. Но мы единственные на планете, кто может это сделать", - ответил Венсу в этом чате министр обороны Пит Гегсет.

В Европе считали, что целью ударов США по йеменским хуситам была защита мировой морской торговли и сдерживания Ирана. К тому же, как выяснили журналисты, Стив Виткофф, дописывая в этот чат, в это время вообще находился в Москве, где встретился с Путиным. Так как европейские союзники США по НАТО теперь могут доверять Америке, если должностные лица администрации Трампа обсуждают и планируют важные военные операции в незащищенном мессенджере, еще и сидя в Москве? К тому же, как выяснило расследование немецкого издания Spiegel, в открытом доступе в интернете содержатся персональные данные – пароли, электронные адреса и номера телефонов – Майка Волтца, Пита Гегсета (у которого, как оказалось, есть электронная почта на российском сервисе) и директор Нацразведки Тул.

Дата публикации 20:52, 27.03.25 Количество просмотров 13 Уже готовы отправиться в Украину! Что известно о французско-британской миссии в Украине