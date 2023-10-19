Можно ли сейчас эвакуировать людей из сектора Газа: рассказал посол Украины в Израиле

Из Израиля уже эвакуировали более четырех сотен украинцев. Дополнительный рейс в Румынию улетит из страны сегодня вечером – на него зарегистрировались уже около 80 человек.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

По его словам, спрос на эвакуацию заметно снизился, поскольку некоторые украинцы покупали билеты самостоятельно. Однако сложная ситуация остается в секторе Газа.

"Что касается Сектора Газа. В списке эвакуации находятся более 300 человек. Цифра постоянно увеличивается и может перейти к 400. Надеюсь, что эвакуация начнется. Первые машины с гуманитарным грузом пошли в Газу, надеюсь, что палестинцы выполнят свое обещание и выпустят иностранцев", — подчеркнул Евгений Корнийчук.

Напомним, что Турция пообещала приложить усилия для прекращения огня между Израилем и ХАМАСом.

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