Атакованный ГУР военный аэродром расположен в 589 километрах от линии боевого столкновения.
Россия имеет на вооружении шесть участвующих в войне Су-57. В субботу, 8 июня, ГУР поразил один из таких истребителей.
Об этом сообщают Силы обороны Юга.
"Россия имела всего 6 Су-57, которые могут воевать. 8 июня ГУР поразило один такой самолет. Также Россия имеет примерно столько же неготовых Су-57", — говорится в сообщении.
Напомним, как стало известно 9 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области поражен российский многоцелевой истребитель Су-57. Спецоперация ГУР. В ведомстве отметили, что военный аэродром расположен в 589 километрах от линии боевого столкновения.
Добавим, что Су-57 – самый современный истребитель Москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Саммит мира в Швейцарии: о чем хотят договориться без Путина — обзор
- "4-летняя дочь держала папу за ногу и упрашивала не идти": на вокзале Закарпатья мужчину мобилизовали на глазах у детей
- Известный астролог Влад Росс назвал сроки завершения войны