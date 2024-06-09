Можно посчитать на пальцах рук: сколько уникальных Су-57 осталось в РФ после атаки ГУР

Атакованный ГУР военный аэродром расположен в 589 километрах от линии боевого столкновения.

Россия имеет на вооружении шесть участвующих в войне Су-57. В субботу, 8 июня, ГУР поразил один из таких истребителей.

Об этом сообщают Силы обороны Юга.

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"Россия имела всего 6 Су-57, которые могут воевать. 8 июня ГУР поразило один такой самолет. Также Россия имеет примерно столько же неготовых Су-57", — говорится в сообщении.

Напомним, как стало известно 9 июня на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области поражен российский многоцелевой истребитель Су-57. Спецоперация ГУР. В ведомстве отметили, что военный аэродром расположен в 589 километрах от линии боевого столкновения.

Главные свойства истребителя Су-57 РФ. ФОТО: Силы обороны юга/Telegram

Добавим, что Су-57 – самый современный истребитель Москвы, способный использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

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