Можно спать спокойно: РФ и Уганда договорились об отказе от размещения оружия в космосе первыми

Новые успехи дипломатии сверхдержавы: РФ похвасталась, что договорились с Угандой о сотрудничестве в космической отрасли.

Большинство цивилизованных стран отказались от сотрудничества и общения с агрессорской Россией, поэтому кремлевская дипломатия вынуждена искать новые "победы", чтобы показать хоть какие-то результаты своей работы. Иногда такие отчеты главы МИД РФ Лаврова и его подчиненных балансируют на грани абсурда.

Сегодня, 18 мая, российские пропагандистские СМИ бодро отчитались, что Россия и африканская страна Уганда подписали заявление об отказе от размещения оружия в космосе первыми. Об этом шла речь на встрече Лаврова с главой МИД Уганды Джедже Одонго. Отмечается, что инициатива по проведению этой встречи была за Россией.

"Стороны смогли договориться о партнерстве в производстве космических спутников, а также обсудили ситуацию в Украине и общую обстановку в мире", – говорится в сообщении.

Скриншот из российского пропагандистского издания, хвастающего "успехами" дипломатии РФ

Пользователей соцсетей развеселила такая новость. В Сети смеются, что "величие сверхдержавы РФ при Путине становится все больше", и после таких новостей жители мира "могут спать спокойно".

При всем уважении к Уганде и ее жителям следует отметить, что это аграрная слаборазвитая страна. Основной отраслью ее экономики является сельское хозяйство. Страна считается одной из самых бедных и наименее развитых в мире. Поэтому говорить о развитии космической отрасли и производстве космических спутников, наверное, рано.

Несмотря на это, власти Уганды демонстрировали лояльность Москве. В июле прошлого года президент Уганды Йовери Мусевени отказался выступить против РФ, заявив, что Россия "ничего плохого ему не сделала".

Сын президента Уганды и его предполагаемый преемник вообще пообещал отправить своих военных в защиту Москвы.

22 февраля этого года президент Владимир Зеленский впервые в истории двусторонних отношений провел телефонный разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени.

"Рассказал об украинских мирных инициативах в ООН. Также поговорили о потенциале развития двусторонних отношений", — сообщал тогда Зеленский. Убедил ли он угандийского президента отказаться от дружбы с Путиным, не сообщалось.

Ранее эксперт Александр Коваленко рассказал, зачем России благосклонность стран Африки.

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