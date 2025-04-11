Можно только осторожно: в каких странах мира не отмечают Пасху

Пасха / © Getty Images

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Пасха – один из главных христианских праздников. Однако отмечают его далеко не повсюду.

Где не празднуют Пасху – рассказывает 24 Канал.

Саудовская Аравия

Как известно, в этой стране христианство запрещено, там нет церквей. Христиане могут праздновать Пасху, но только приватно и очень осторожно.

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Афганистан

Официальная религия там – ислам. Христианство в этой стране не признают, так что публичных празднований нет.

Северная Корея

Любая религия в КНДР строго ограничена, а христианская деятельность запрещена и строго наказывается. Так что Пасха там не празднуется вообще.

В некоторых странах Пасха просто не праздник, ведь большинство населения имеют совсем иную веру. К примеру, речь идет о Китае, Непале, Бутане, Лаосе, Камбодже. Однако Пасха там не запрещена, и в районах, где есть христианские общины, верующие могут праздновать по желанию.

Ранее священник рассказал, действительно ли на Пасху нельзя варить холодец из петуха .