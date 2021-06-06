Мраморное море у берегов Турции покрылось слизью: назвали причины катастрофы

Морская слизь — это естественный зеленый мул, который образуется, когда водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погоды и загрязнения воды.

Недалеко от Стамбула Мраморное море покрылось толстым слоем слизи. Эксперты назвали виновными в этом изменения климата и загрязнения воды.

Об этом сообщает ВВС.

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Толстый слой слизистообразного вещества покрыл Мраморное море, чем мешает рыболовству и наносит вред экологии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал спасти побережья страны от "морской слизи".

Морской слизь — это естественный зеленый мул, который образуется, когда водоросли перегружены питательными веществами в результате жаркой погоды и загрязнения воды. Впервые слизь была обнаружена в Турции в 2007 году и в Эгейском море близ Греции.

Распространение в Турции морской слизи на больших территориях Мраморного моря, что соединяет Черное и Эгейское море, считается крупнейшим в истории. Это наносит ущерб местным.

ВВС

Президент Эрдоган заявил, что катастрофа произошла из-за сброса в море неочищенных сточных вод, а также из-за повышения температуры. Он призвал чиновников провести расследование.

"Я боюсь, если это распространится на Черное море, то проблема будет огромной", — сказал Эрдоган.

Через слизь в море не могут работать рыбаки, а от удушья гибнет рыба. Правительство Турции направил команду из 300 человек для проверки потенциальных источников загрязнения.

Профессор Байрам Озтюрк с Turkish Marine Research предупредил, что такие проблемы сохранятся, если не будет новых инвестиций для очистки сточных вод из Стамбула.

"Из-за чрезмерного распространения слизи несколько видов находятся под угрозой, включая устрицы, мидии, морские звезды. Это — настоящая катастрофа", — сказал Озтюрк.

Напомним, в Запорожье водолазы чистят Азовское море от хлама.

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