Россия стремительно теряет население — смертность выросла до уровня пика пандемии. / © Unsplash

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В апреле 2025 года в России наблюдается резкий всплеск смертности, по масштабам приближающийся к пиковым показателям пандемии COVID-19 в 2021 году.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В частности, в некоторых регионах ситуация критическая: смертность в Архангельской области выросла на 39%, в Тульской — на 20%, в Новосибирской — почти на 15%. По оценкам демографов, общее количество умерших в России в апреле составило более 167 тысяч человек — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Специалисты не называют точных причин этого всплеска, но подчеркивают, что такая динамика связана с войной: это не только боевые потери, но и всеобщее ухудшение социально-экономической ситуации в стране.

«Экономическая нестабильность, падение уровня жизни, инфляция — все это сказывается на здоровье населения. А еще развал медицинской системы: больницы закрываются, а доступ к медицинской помощи стремительно ухудшается», — отметили в Центре.

К этому прилагается дефицит лекарств и оборудования, вызванный санкциями. В то время как Кремль отчитывается о «стабильности», на самом деле Россия стремительно теряет население.

Напомним, что нейробиологи впервые получили научные доказательства активности мозга человека в момент смерти. В ходе исследования 87-летнего пациента они зафиксировали явление, что напоминает «обзор жизни» — когда перед глазами проносятся важнейшие моменты прошлого.

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