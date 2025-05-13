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Мрут как мухи: в России в апреле зафиксирована рекордная смертность — в чем причина
Эксперты указывают на последствия войны и упадок медицины.
В апреле 2025 года в России наблюдается резкий всплеск смертности, по масштабам приближающийся к пиковым показателям пандемии COVID-19 в 2021 году.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
В частности, в некоторых регионах ситуация критическая: смертность в Архангельской области выросла на 39%, в Тульской — на 20%, в Новосибирской — почти на 15%. По оценкам демографов, общее количество умерших в России в апреле составило более 167 тысяч человек — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Специалисты не называют точных причин этого всплеска, но подчеркивают, что такая динамика связана с войной: это не только боевые потери, но и всеобщее ухудшение социально-экономической ситуации в стране.
«Экономическая нестабильность, падение уровня жизни, инфляция — все это сказывается на здоровье населения. А еще развал медицинской системы: больницы закрываются, а доступ к медицинской помощи стремительно ухудшается», — отметили в Центре.
К этому прилагается дефицит лекарств и оборудования, вызванный санкциями. В то время как Кремль отчитывается о «стабильности», на самом деле Россия стремительно теряет население.
Напомним, что нейробиологи впервые получили научные доказательства активности мозга человека в момент смерти. В ходе исследования 87-летнего пациента они зафиксировали явление, что напоминает «обзор жизни» — когда перед глазами проносятся важнейшие моменты прошлого.