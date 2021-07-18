Мумбаи охватили сильные ливни: из-за обрушения домов погибли по меньшей мере 25 человек

Дожди не прекращаются уже сутки.
В пригородах индийского Мумбаи меньшей мере 25 человек погибли из-за обрушения нескольких домов, которые произошли из-за сильных ливней.
Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает агентство Reuters.
Регион накрыли сильные муссонные дожди, которые шли в течение последних суток. Спасатели сообщают о 11 случаев обрушения зданий и стен, которые произошли в течение последних 24 часов. Отмечается, что в одном районе шесть халут, которые построены у подножия холма, рухнули друг на друга.
Чтобы достать тела погибших, спасатели вынуждены розкопуватиземлю и разбирать завалы. Есть вероятность, что под обломками может быть больше жертв, чем известно на данный момент. Премьер-министр страны Нарендра Моди выразил соболезнования и объявил о помощи пострадавшим.
Кроме обвалов домов, проливные дожди нарушили движение пригородных поездов. Впрочем, синоптики сообщают, что в ближайшие четыре дня в Мумбаи и на побережье промышленного индийского штата Махараштра будут выпадать сильные дожди.
Как сообщалось, на прошлой неделе некоторые страны Европе охватили сильные ливни. Количество погибших в результате наводнений в Германии и Бельгии превысила 170 Спасатели продолжают поиски сотен людей, которые считаются пропавшими без вести.