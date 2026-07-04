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"Мусор в обмен на наши технологии?": украинцев возмутило решение Польши утилизировать истребители, обещанные ВСУ — реакция сети
Социальные сети взорвались возмущением из-за решения Министерства обороны Польши списать самолеты, которые должны были быть переданы Украине.
Скандал вокруг сорванного авиационного соглашения между Варшавой и Киевом набирает обороты из-за решения польской стороны утилизировать обещанные истребители МиГ-29. Официальное обвинение Польши в адрес Украины в невыполнении условий обмена уже вызвало волну резкой критики и возмущения в украинском обществе.
Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.
Польша утилизирует истребители, которые обещала Украине
Сделка по передаче Украине истребителей МиГ-29 в обмен на технологии беспилотников сорвалась, поэтому Министерство обороны Польши приняло решение постепенно выводить эти старые самолеты из эксплуатации и утилизировать их.
Как сообщает издание «Wiadomosci», советские истребители, находящиеся на вооружении с 1989 года, окончательно изнашиваются, превышают допустимый налёт и больше не подлежат модернизации. Подробности и график списания техники оборонное ведомство Польши не разглашает из соображений безопасности.
Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш возложил вину за срыв договоренностей на украинскую сторону, заявив, что Киев в настоящее время не выполняет взятые на себя обязательства в отношении беспилотных технологий. По словам министра, ситуация имеет политическую подоплеку и связана, в частности, с недавними историческими спорами между государствами, однако Варшава по-прежнему заявляет о готовности к дальнейшим переговорам.
Как отреагировали в Украине
Новость об отмене соглашения и последующей утилизации истребителей, которые Польша обещала передать Украине, вызвала бурное обсуждение среди пользователей социальной сети Threads.
Большинство комментаторов возмутились позицией польского Минобороны, обвинив Варшаву в попытке выгодно избавиться от устаревшего металлолома в обмен на передовые украинские разработки. Пользователи отмечают, что самолеты 1989 года выпуска в любом случае подлежали списанию, поэтому упреки в адрес Киева выглядят несправедливыми.
В Сети отмечают:
«Мусор обменивают на новые технологии. Очень дружественные шаги»;
«Представляю, какой это был хлам, который хотели всучить нам и стать героями в глазах всего мира».
Кроме того, пользователи удивляются логике польского оборонного ведомства: если самолеты еще были пригодны для ведения реальной войны в Украине, то почему их утилизируют, а не оставляют для защиты собственной территории. Если же они полностью аварийные — то это ставило под угрозу жизни украинских пилотов:
«Орлами будут отбиваться, а вообще эти самолеты — просто кошмар: раз они уже идут на утилизацию, то отдают хлам, а потом мы теряем наших летчиков».
Напомним, ранее между Варшавой и Киевом разразился масштабный дипломатический скандал из-за громких заявлений польских высокопоставленных чиновников по поводу евроинтеграции Украины. Тогда польская сторона предупредила, что может заблокировать вступление Украины в Европейский Союз, если не будут урегулированы исторические споры, в частности те, которые касаются деятельности ОУН-УПА и личности Степана Бандеры. Этот ультиматум вызвал волну возмущения в украинском обществе.
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