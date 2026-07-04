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Скандал вокруг сорванного авиационного соглашения между Варшавой и Киевом набирает обороты из-за решения польской стороны утилизировать обещанные истребители МиГ-29. Официальное обвинение Польши в адрес Украины в невыполнении условий обмена уже вызвало волну резкой критики и возмущения в украинском обществе.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Польша утилизирует истребители, которые обещала Украине

Сделка по передаче Украине истребителей МиГ-29 в обмен на технологии беспилотников сорвалась, поэтому Министерство обороны Польши приняло решение постепенно выводить эти старые самолеты из эксплуатации и утилизировать их.

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Как сообщает издание «Wiadomosci», советские истребители, находящиеся на вооружении с 1989 года, окончательно изнашиваются, превышают допустимый налёт и больше не подлежат модернизации. Подробности и график списания техники оборонное ведомство Польши не разглашает из соображений безопасности.

МиГ-29 / © Википедия

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш возложил вину за срыв договоренностей на украинскую сторону, заявив, что Киев в настоящее время не выполняет взятые на себя обязательства в отношении беспилотных технологий. По словам министра, ситуация имеет политическую подоплеку и связана, в частности, с недавними историческими спорами между государствами, однако Варшава по-прежнему заявляет о готовности к дальнейшим переговорам.

Как отреагировали в Украине

Новость об отмене соглашения и последующей утилизации истребителей, которые Польша обещала передать Украине, вызвала бурное обсуждение среди пользователей социальной сети Threads.

Большинство комментаторов возмутились позицией польского Минобороны, обвинив Варшаву в попытке выгодно избавиться от устаревшего металлолома в обмен на передовые украинские разработки. Пользователи отмечают, что самолеты 1989 года выпуска в любом случае подлежали списанию, поэтому упреки в адрес Киева выглядят несправедливыми.

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В Сети отмечают:

«Мусор обменивают на новые технологии. Очень дружественные шаги»;

«Представляю, какой это был хлам, который хотели всучить нам и стать героями в глазах всего мира».

Реакция украинцев на предложение утилизировать истребители, которые Польша обещала передать Украине

Реакция украинцев на предложение утилизировать истребители, которые Польша обещала передать Украине

Реакция украинцев на предложение утилизировать истребители, которые Польша обещала передать Украине

Кроме того, пользователи удивляются логике польского оборонного ведомства: если самолеты еще были пригодны для ведения реальной войны в Украине, то почему их утилизируют, а не оставляют для защиты собственной территории. Если же они полностью аварийные — то это ставило под угрозу жизни украинских пилотов:

«Орлами будут отбиваться, а вообще эти самолеты — просто кошмар: раз они уже идут на утилизацию, то отдают хлам, а потом мы теряем наших летчиков».

Реакция украинцев на предложение утилизировать истребители, которые Польша обещала передать Украине

Реакция украинцев на предложение утилизировать истребители, которые Польша обещала передать Украине

Реакция украинцев на предложение утилизировать истребители, которые Польша обещала передать Украине

Реакция украинцев на предложение утилизировать истребители, которые Польша обещала передать Украине

Напомним, ранее между Варшавой и Киевом разразился масштабный дипломатический скандал из-за громких заявлений польских высокопоставленных чиновников по поводу евроинтеграции Украины. Тогда польская сторона предупредила, что может заблокировать вступление Украины в Европейский Союз, если не будут урегулированы исторические споры, в частности те, которые касаются деятельности ОУН-УПА и личности Степана Бандеры. Этот ультиматум вызвал волну возмущения в украинском обществе.

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