"Мусульманский Ватикан": на Балканах может появиться самое маленькое государство в мире

Албания планирует создать мусульманское мини-государство, которое будет суверенным анклавом в стиле Ватикана в столице этой страны — Тиране. Если все пойдет по плану, оно станет самым маленьким государством в мире, занимая территорию размером пять улиц Нью-Йорка. В отличие от других мусульманских стран здесь будет разрешено употребление алкоголя, женщины будут носить то, что захотят, и не будет строгих правил по образу жизни.

Об этом сообщил премьер-министр Албании Эдди Рама в интервью The New York Times.

По его словам, новое мусульманское государство будет создано для членов шиитского суфийского ордена Бекташи — с собственной территорией, администрацией и паспортами. Целью нового государства станет продвижение толерантной версии ислама, которой гордится Албания.

Орден Бекташи был основан в 13 веке в Турции, но перенес свою штаб-квартиру в Албанию почти столетие назад после преследований в мусульманских странах.

"Бог ничего не запрещает, вот почему он дал нам наш разум. Все решения будут приниматься с любовью и добротой", – утверждает 65-летний священнослужитель Эдмонд Брагимай, известный последователям как Баба Монди, объясняя, как он планирует управлять участком земли площадью 10 гектаров.

Территория предложенного нового исламского государства – это комплекс, расположенный в дешевом жилом районе на востоке Тираны. Его размер составляет лишь четверть Ватикана, который в настоящее время является самой маленькой страной в мире.

На территории, контролируемой шиитским суфийским орденом, расположены молитвенный зал, музей, клиника и административные офисы.

Премьер-министр Албании Эди Рама вскоре объявит о планах создания этого образования, которое будет называться Суверенным государством Ордена Бекташи.

Команда юридических экспертов, включая юристов-международников, разрабатывает законопроект, определяющий суверенный статус нового государства в Албании. Это должно быть одобрено парламентом, контролируемым Социалистической партией Рамы. Пока неизвестно, какие страны согласятся признать суверенитет Бекташи.

Баба Монди назвал план государственности "чудом" и выразил надежду, что Соединенные Штаты и другие западные государства признают суверенитет его государства.

По его словам, новое государство Бекташи может нуждаться в небольшой разведывательной службе, "поскольку у нас тоже есть враги", но не будет иметь армии, пограничников или судов. Детали, например, кто будет иметь право на получение паспортов, еще не определены, добавил он, но цвет паспорта уже определен: зеленый, важный цвет в исламе. Албания разрешает двойное гражданство.

Напомним, недавно Япония установила новый рекорд долголетия, сообщив о более 95 000 человек, переступивших 100-летний возраст. При этом почти 90% долгожителей – женщины.

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