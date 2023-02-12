В этом месяце музей искусства Метрополитен признал художника Архипа Куинджи украинским художником.

Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке признал художников Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками.

Об этом свидетельствуют подписи к работам художников на сайте музея, передает Укринформ.

Так, в подписях к работам Репина (портрет писателя Всеволода Гаршина (1884), портрет мальчика (1884), Пастух с отарой овец (1870) и других) указано, что их автор, Илья Репин, является украинцем из города Чугуев, сейчас Харьковской области.

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В подписях к картинам мариниста Айвазовского (Корабль в бурном море (1892), Корабль при лунном свете и т.д.) также указано, что художник Иван Айвазовский украинец из Феодосии, ныне Автономная Республика Крым.

Ранее в этом месяце музей искусства Метрополитен признал художника Архипа Куинджи украинским художником.

Справка:

Илья Репин является украинским художником из казацкого рода по прозвищу Рипа. Он родился в 1844 году в городке Чугуев тогдашней Харьковской губернии, учился живописи в Петербургской академии искусств и писал свои полотна в Российской империи, из-за чего долго назывался русским художником.

является украинским художником из казацкого рода по прозвищу Рипа. Он родился в 1844 году в городке Чугуев тогдашней Харьковской губернии, учился живописи в Петербургской академии искусств и писал свои полотна в Российской империи, из-за чего долго назывался русским художником. Иван Айвазовский родился в Федосии в 1817 году в семье армянского лавочника, семья которого переселилась в Крым из Галичины в 1812 году, куда его предки попали из Западной Армении. Он также учился в Петербургской академии искусств и считался москвой русским художником-маринистом. Айвазовский жил и работал в Крыму.

Напомним, что житель Днепропетровщины по дешевке купил картину, которая стоит тысячи долларов.

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