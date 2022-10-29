Муж американской высокопоставленной должности Нэнси Пелоси стал жертвой преступного нападения

Вооруженный молотком мужчина ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США и напал на ее мужа — Пола Пелоси.

В пятницу, 28 октября, муж спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подвергся жестокому нападению. Пола Пелоси ударил молотком по голове злоумышленник, ворвавшийся в дом супругов в Сан-Франциско.

Об этом сообщает CNN.

Мужчина вошел в дом, разбив стеклянную дверь молотком, и набросился на Пола Пелоси, восклицая: "Где Нэнси?".

В результате столкновения с нападавшим муж американской высокопоставленной чиновницы получил травмы, в частности, головы и был госпитализирован. Его прооперировали и, по словам врачей, пострадавший выздоравливает.

Сразу после вторжения в дом Пол Пелоси позвонил в службу спасения 911, но открыто говорить о проникновении не смог, потому что нападавший был уже рядом. На место происшествия немедленно отправили полицейских, испугавших злоумышленника и принудивших его к бегству.

Вскоре личность преступника установили. Им оказался 42-летний Дэвид ДеПейп. О нем говорят как о приверженце теории заговора. В частности, в своем аккаунте в соцсети он публиковал ложную информацию о "смертельных" вакцинах от Covid, фальсификации на выборах 2020 года и нападении на Капитолий 6 января 2021 года.

В то же время ни в одной из публикаций не упоминалась Нэнси Пелоси.

Двое бывших знакомых ДеПейпа в Калифорнии рассказали CNN, что в последнее время у него возникло тревожное поведение. Он якобы имел проблемы с наркотиками, "казался параноиком и оторванным от реальности" и "использовал библейские оправдания, чтобы совершать зло". Последние посты были исполнены злобы и показали, что у него есть фобии на разные темы.

Президент Джо Байден в пятницу утром разговаривал с Нэнси Пелоси, чтобы "выразить свою поддержку после этого ужасного нападения", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси с момента вторжения России в Украину начала носить на груди значок украинского флага. Его она пришпиливает к жакету рядом с американским флагом. Таким образом, Пелоси выражает свою поддержку Украине.

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