Мир
375
Муж и жена умерли из-за "теплового удара" в ванной: как такое возможно

Муж и жена решили отпраздновать день рождения дочери и умерли.

Джеферсон Луис Сагаз и Ана Каролина Силва

Джеферсон Луис Сагаз и Ана Каролина Силва / © metro.co.uk

В Бразилии нашли мертвыми мужа и жену. Они умерли из-за теплового удара, который получили в ванной.

Об этом пишет metro.co.uk.

37-летний офицер военной полиции Джеферсон Луис Сагаз и его партнерша 41-летняя Ана Каролина Силва были найдены мертвыми в Сан-Жозе, Бразилия.

Пара провела день, празднуя четвертый день рождения своей дочери в парке развлечений, а затем пошла в ночной клуб и около полуночи заселилась в мотель «Даллас».

Следователи обнаружили пару мертвой в ванне. Они потеряли сознание в воде температурой 50 °C, обогреватель был включен на максимальную мощность.

Когда они не забрали дочь на следующий день, родственники подняли тревогу и сообщили об их исчезновении.

Из-за того, что супруги были в состоянии алкогольного опьянения, они не смогли выбраться из ванны, когда им стало плохо.

«Причиной обеих смертей стало экзогенное отравление, что способствовало развитию теплового удара с интенсивным обезвоживанием, тепловым коллапсом, что привело к отказу органов и смерти», — говорится в отчете судебно-медицинского эксперта.

Токсикологические анализы выявили следы кокаина и очень высокий уровень алкоголя в крови.

