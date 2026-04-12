Муж из мачете порезал трех человек в метро - полиция его застрелила

Злоумышленник не выполнил более 20 приказов положить оружие и заявлял, что он «Люцифер».

На месте происшествия / © Associated Press

На одной из станций метро Нью-Йорка, Гранд-Сентрал, произошло кровавое событие. 44-летний Энтони Гриффин, вооруженный мачете, совершил серию случайных нападений на пассажиров, после чего был застрелен правоохранителями. Муж называл себя «Люцифером».

Об этом пишет The Guardian.

Полиция открыла огонь для поражения только тогда, когда мужчина пошел в наступление на патрульных с ножом в руках. От полученных ранений нападавший скончался в больнице.

Жертвами случайной атаки стали пожилые люди: двое мужчин (84 и 65 лет) и 70-летняя женщина. Несмотря на серьезность ранений, среди которых рваные раны и даже перелом черепа, медики утверждают, что угрозы их жизни нет.

На месте происшествия / © Associated Press

На месте происшествия / © Associated Press

Напомним, в бельгийском Антверпене мирная демонстрация курдов завершилась кровавым инцидентом. Группа мужчин с ножами напала на митингующих, ранив шесть человек.

