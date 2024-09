Муж неделями спал рядом с гниющим телом мертвой жены (фото, подробности)

В Перу мужчину арестовали за то, что он якобы убил свою жену, а затем неделями спал рядом с ее телом.

Соседи не видели Риту Паредес Риоху в течение месяца. Ее партнер Дуглас Салазар Кастильо якобы притворялся, что она все еще жива. Его подозревают в том, что он восклицал ее имя всякий раз, когда приходил домой, чтобы все выглядело нормально.

57-летний мужчина обвиняется в том, что он убил Риту, а затем завернул ее тело в одеяло. Следующие недели Салазар якобы спал рядом с ее разлагающимся трупом.

Дуглас Салазар / Фото: Jam Press

Как сообщается, он признался в преступлении охраннику в жилом комплексе, где они проживали в столице Перу Лиме.

Салазар прислал фотографию мертвого тела своей жены сотруднику службы безопасности, немедленно сообщившему полицию. Правоохранители обнаружили труп Паредес в одеяле рядом с несколькими пустыми бутылками из-под спиртного. В настоящее время власти ждут результатов вскрытия, чтобы подтвердить точную причину ее смерти.

Комната пары / Фото: Jam Press

Салазар может быть обвинен в убийстве жены, если вскрытие докажет, что она умерла по внешней причине.

Жертва несколько раз сообщала о домашнем насилии своего мужа в местный полицейский участок, но они всегда в конце концов снова сходились. Соседи сказали, что слышали, как пара регулярно ссорилась и подозревали, что насилие было привычным.

Рита Риоха / Фото: Jam Press

Салазар находится под стражей в полиции, пока идет расследование.

