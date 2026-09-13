Муж погиб, пытаясь спасти жену: что известно о трагедии в джакузи

Погибшие муж и жена

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Супруги из Великобритании погибли во время отдыха в Валенсии. Предварительно причиной смерти могло стать поражение электрическим током.

Об этом пишет Lad Bible.

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Патрик и Томасина Тобин приехали на отдых в Кульеру вблизи Валенсии вместе с двумя детьми в возрасте 16 и 14 лет. Через два дня после начала отпуска детей постигло страшное открытие — они нашли своих родителей мертвыми.

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По предварительным выводам испанского коронера, вероятной причиной гибели супругов стало поражение электрическим током. Раньше среди возможных версий также называли перегревание, утопление и отравление химическими веществами.

Вскрытие показало, что у обоих погибших произошла сердечно-легочная остановка.

Мужчина мог погибнуть, пытаясь спасти жену

По словам друга семьи, одного из супругов нашли в гидромассажной ванне, а второго — рядом с ним.

Предварительная версия следствия в том, что Томасина могла оказаться в опасности в воде. Патрик, вероятно, бросился ей на помощь, однако сам потерпел смертельное поражение током.

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Друг семьи предположил, что мокрые руки мужчины могли способствовать прохождению электрического тока.

«Предполагают, что Пэдди пытался вытащить Томасину. Она была очень маленькой, но она была еще мокрой, а потом ее самого ударило током», — рассказал он.

На телах обоих также обнаружили царапины.

В то же время, окончательная картина трагедии пока не установлена. Близкие погибших говорят, что с самого начала было много вопросов о том, как произошла трагедия.

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«Была полная неразбериха относительно того, как могла произойти такая ужасная вещь, и в определенной степени она до сих пор существует», — отметил друг семьи.

Он добавил, что хотя полиция сначала рассматривала происшествие как несчастный случай, версия с поражением электрическим током сейчас кажется наиболее правдоподобной.

Дети остались без родителей

После того, как 25 августа дети нашли родителей, они сначала позвонили по телефону родственнику, а затем с помощью соседа вызвали экстренные службы. Медики констатировали смерть супругов на месте.

Детей временно взяли на попечение родственники в Лондоне. Во время пребывания в Испании им помогали представители Испанского Красного Креста и городского совета Кульеры, а также психологи.

Томасина Тобин родилась и выросла в графстве Монаган в Ирландии. Патрик был родом из Новой Зеландии. Супруги жили в Лондоне.

Патрика незадолго до трагедии повысили в должности в лондонском офисе технологической компании HCLTech. Томасина работала оценщиком стоимости работ в гостиницах класса люкс.

Семья забронировала поездку в Валенсию чуть более двух недель до того, как дети должны были вернуться в школу. Однако отпуск завершился трагедией уже на второй день.

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