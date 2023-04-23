Муж разбогател на радость жене, но она подала на развод: что случилось

Сначала жена радовалась успехам мужа, пока в их дом не пришли полицейские.

В Израиле, в Иерусалиме, мужчина, много лет работавший в банковском деле, решил сменить карьеру и начал частный бизнес. В течение длительного времени он очень хорошо зарабатывал, пока однажды утром все не закончилось.

Историю израильтянина дает mynet.

"Более 10 лет мой муж работал в банке, на разных должностях и в хороших условиях. Он создал себе хорошее имя, получал достойную зарплату, и мы были счастливы. Однажды вечером мы пошли в ресторан, и вдруг он сказал мне, что решил оставить банк и начать работать фрилансером на рынке капитала", — рассказала жена бизнесмена.

По ее словам, она без энтузиазма встретила изменения в жизни мужчины, напомнив ему о случаях, когда люди теряли свои деньги в таком случае.

"Не волнуйся, моя красавица. Я обещаю тебе, что в новой профессии нам ничего не угрожает, я буду зарабатывать больше, чем сейчас", — ответил ей бизнесмен.

Однако со временем страх жены по поводу их финансового будущего сошел на нет, поскольку ее муж почти каждый день возвращался с большими суммами наличных денег.

"Если до перемен наша жизнь была хорошей, то с тех пор она превратилась в воплощенную мечту. Я доверилась ему с закрытыми глазами, я очень им гордилась, и я видела, что он тоже рад новой работе", — вспоминает женщина.

Но спустя почти два года жизнь женщины превратилась в кошмар.

"Однажды утром мой муж, я и дети проснулись от громкого стука в дверь. К нам пришли полицейские. Они предъявили нам ордер на обыск и арестовали моего мужа. Я и муж не понимали, что происходит", — рассказала она.

Однако через некоторое время женщина узнала, что причиной ареста стала новая профессия ее мужа – "рынок капитала", как он представил его в начале, – оказался рынком азартных игр. Мужчина участвовал в управлении казино.

"Это было шоком для меня. Мне казалось довольно странным, что он возвращается с большими суммами наличных, но я ему поверила и только когда его арестовали, я все поняла. Я сообщила ему, что хочу развода", — рассказала женщина.

В настоящее время идет подготовка к процессу о расторжении брака.

Тем временем в США мужчина женился на четырех женщинах. Любопытно, что все они живут вместе.

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