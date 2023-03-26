Муж зарезал жену во время чтения Библии: без матери остались пятеро детей

Мужчину обвиняют в нападении на свою жену во время изучения Библии.

В городе Сент-Пол штата Миннесота, США прокуратура предъявила обвинение 40-летнему Роберту Кастильо – он зарезал ножом свою 41-летнюю жену во время чтения Библии. У погибшей осталось пятеро детей.

Об этом пишет CBS Minnesota.

Полицейские прибыли в дом около 9 вечера во вторник, 21 марта, после вызова о ранении человека. Там они обнаружили Коренную Вудхалл с серьезными травмами туловища, груди и рук. В то время ее мужа держали на полу несколько человек.

Женщине предоставили медицинскую помощь и доставили в региональную больницу, где констатировали ее смерть.

Сестра Кастильо рассказала полиции, что она проводит изучение Библии дома каждый вторник с членами семьи.

По ее словам, мужчина и женщина пришли в ее дом, сели вместе на диване, впоследствии Кастильо прошептал что-то на ухо жене, а затем вытащил нож и нанес ей несколько ударов.

Другой свидетель рассказал, что Кастильо зарезал бы других членов семьи, если бы его не разоружили.

Офис медицинской экспертизы округа Рамси признал смерть Вудхалла убийством из-за многочисленных травм колючими средствами.

По данным полиции, у Кастильо уже был другой ордер на арест и недавно он не явился на досудебное слушание в связи с обвинением в нападении четвертой степени в округе Вашингтон. Он якобы напал на тюремного охранника, будучи заключенным. Он также имеет восемь предыдущих судимостей за тяжкие преступления, включая нападение первой степени, нападение второй степени, владение огнестрельным оружием и кражу.

Мужчина также уже был осужден за нападение второй степени – он избил молотком мать своего ребенка, нанеся серьезные телесные повреждения.

В ходе показаний обвиняемый сказал, что они с женой были в официальном браке несколько лет, однако уже месяц не жили вместе, не объяснив причины.

Брат Кастильо, также находившийся на изучении Библии, рассказал полиции, что у пары были проблемы в браке.

Если мужчину признают виновным в убийстве, ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Напомним, в Польше нашли мертвыми родителей и двоих детей – шокирующие подробности загадочных смертей.

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