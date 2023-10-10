"Мужа и ребенка застрелили": в израильском кибуце Беэри убили каждого десятого жителя

По словам местных жителей, боевики брали в плен всех подряд: женщин, маленьких детей и даже 97-летнюю бабушку.

В небольшом изральском кибуце Беэри, который находится в 4 км от границы сектора Газа, жили около 1000 человек. После вторжения боевиков ХАМАС там обнаружили тела 100 погибших израильтян. Террористы убили каждого десятого из его жителей.

По словам местных жителей, кибуц был полностью разрушен.

Спасшаяся из плена 51-летняя Ади Эфрат в интервью BILD рассказала о начале вторжения.

Боевики ХАМАС зашли и в ее дом. Женщина находилась в защищённой комнате, но они проникли туда и взяли ее в плен.

"Они отвели меня во двор старушки из моего кибуца. Я её знаю, ей 97 лет. Её также пленили, она сидела снаружи. Её опекуном была филиппинка, её приковали к ней наручниками. Они посадили меня туда и связали сзади", – рассказывает Ади Эфрат.

51-летняя Ади Эфрат / Фото: The Bild

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Дальше к пленным добавили двухлетнего ребёнка и восьмилетнюю девочку с раненой матерью.

"У нее было ранение в живот, ей было трудно дышать. У неё опухла рука, она сказала, что в неё стреляли. Она рассказала мне, что её мужа застрелили, а (второй. - Ред.) ребёнок мёртв. Я спросила: "Вы уверены, что ребёнок мертв?" Она сказала: "Да, они выстрелили ему в голову". Я не знала, как её утешить, я даже не могла её обнять", – вспоминает женщина.

Эфрат поразил ответ этой матери своей дочери: "Дочка спросила: "Мама, что с нами сделают?" И её ответ был: “Они нас убьют!".

Террористы посадили пленных в машину и хотели увезти в Газу. Но их перехватили израильские солдаты.

"Они были как ангелы. Это было очень трогательно. Шёл тяжелый бой, я была с ними 1,5 часа. Четверо из них были ранены на моих глазах. Тяжело было видеть, как 18-летний парень заботится обо мне и спрашивает, как я себя чувствую, пока его друзей ранят. Одна группа продолжала сражаться, а другая вынесла раненых из кибуца и забрала меня с собой", – сказала Ади Эфрат.

Как передает ВВС, нападавшие боевики намеренно поджигали дома и убежища в Беэри, чтобы люди их покидали. Вышедших из помещений убивали.

Беэри находился под полным контролем боевиков в течение 17 часов. Военные, по свидетельствам очевидцев, далеко не сразу добрались до кибуца, на это ушло несколько часов.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 260 человек были убиты боевиками ХАМАС на концерте, который проходил вблизи границы с Сектором Газа.

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