Мужчина 10 лет притворялся неизлечимо больным, чтобы выманить у друга тысячи долларов

Британец оказался аферистом, который притворялся смертельно больным и выманивал деньги на лечение

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В Британии мужчина по имени Мэтью Говарт обманул своего давнего школьного друга Тома Ли на тысячи фунтов. Аферист рассказал ему вымышленную историю о неизлечимом раке мозга. Эта история мошенничества оказалась лишь одной из многих «диких лживых басен», которые Говарт использовал в течение как минимум десяти лет, чтобы выманивать у доверчивых людей деньги.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Обман и вымышленные истории

Мэтью Говарт цинично сообщил Тому Ли, что ему остались считанные недели жизни, если он не найдет деньги на специальное лечение в частной клинике. Участливый Том, находившийся в уязвимом состоянии после расставания с партнершей, передал Говарту 2700 фунтов стерлингов (свыше 3600 долларов США), чтобы «спасти жизнь» друга. Однако вскоре Том обнаружил, что болезнь Говарта была фантастической ложью, длившейся 14 месяцев.

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Оказалось, что Говарт за последние десять лет использовал не менее пяти псевдонимов. Он также придумывал истории о своей успешной карьере продюсера BBC, утверждая, что он «накопил миллионы», но его активы заблокированы из-за шантажа.

Говарт создавал фейковые профили знаменитостей в закрытых группах Facebook, которые восхваляли его талант. Он также выманивал деньги и «подарки» у других людей, присылая им трогательные истории о тяжелом детстве и финансовых трудностях.

Судебное решение и реакция жертвы

За мошенничество путем введения в заблуждение Ховарта приговорили к 12 месяцам тюрьмы, но уже через несколько дней его приговор сократили до 20 недель условного срока с тремя месяцами под домашним арестом. Также он должен выплатить Тому Ли 1200 фунтов компенсации и соблюдать двухлетний запрет на приближение к жертве мошенничества.

«Его жертва Том Ли остался кипеть от гнева, что мошенник остался на свободе и ведет себя, будто ничего не произошло. Он опасается, что другие люди могут снова стать добычей Говарта», — отмечает издание.

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Журналисты добавили, что Том Ли, который до сих пор не оправиться от измены, считает, что Говарт не изменится и продолжит искать новые жертвы.

Напомним, Мошенник выдурил у украинцев более 800 тысяч грн. Злоумышленник выдавал себя за банковского работника.