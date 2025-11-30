Мужчина 35 лет проходил с зажигалкой в желудке

© Pixabay

В Китае врачи использовали презерватив, чтобы вытащить из желудка пациента пластиковую зажигалку, пролежавшую там около 35 лет.

Об этом сообщает Need To Know.

Житель города Чэнду обратился в больницу в октябре. Он рассказал, что в последнее время испытывал постоянные боли и вздутие живота. Во время гастроскопии врачи обнаружили у мужчины в желудке черный прямоугольный предмет, оказавшийся зажигалкой. Пациент сразу вспомнил, откуда она там взялась.

«Где-то в 1991 или 1992 году я выпивал с другом, и он предложил мне на спор проглотить зажигалку. Я сразу проглотил», — рассказал китаец.

В то же время у него не было серьезных проблем со здоровьем, кроме редких приступов боли в животе. Мужчина не подозревал, что 35 лет проходил с зажигалкой в животе, считая, что она должна раствориться естественным путем.

Врачи попытались вытащить зажигалку пинцетом, однако ее поверхность была слишком скользкой и инструмент постоянно соскакивал. Тогда было придумано оригинальное решение. Медики осторожно надели пинцетом на зажигалку презерватив, а затем легко вытащили ее. Процедура заняла около 20 минут. Врачи также сказали, что пациенту очень повезло, что зажигалка осталась невредимой. Если бы газ из нее вступил в контакт с желудочным соком, могла бы произойти перфорация органа.

