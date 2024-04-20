Мужчина 613 дней болел COVID-19: что стало причиной смерти

Из-за сопутствующих заболеваний пациент вынужден был употреблять лекарства, ослабляющие иммунную систему, и она не могла вырабатывать антитела против вируса.

В Нидерландах умер 72-летний мужчина, который в течение 613 дней был инфицирован коронавирусом. В общей сложности за время болезни вирус мутировал в его организме 50 раз.

Об этом сообщает Bild.

Согласно сообщению, у мужчины были и другие тяжелые заболевания. Пенсионер страдал болезнью костного мозга, поразившей его стволовые клетки и эритроциты, впоследствии у него развилась лейкемия.

Голландский пенсионер заразился вариантом Омикрона BA.1.17 в феврале 2022 г. и лечился в университетской больнице Амстердама. Несмотря на несколько вакцин против Covid-19, на момент поступления в больницу пациент не ответил на лечение антителами.

Исследователи обнаружили, что вирус развил мутацию стойкости всего через 21 день после приема препарата "Сотровимаб". Это означает, что вирус быстро приспособился к активному ингредиенту, чтобы бороться с ним.

Из-за упомянутых ранее заболеваний он был вынужден принимать иммунодепрессанты. Они ослабляют иммунную систему, которая не может производить антитела против вируса.

В конце концов, вирус в его организме мутировал около 50 раз. Этот случай показывает пример того, на что способен коронавирус, если он слишком долго находится в организме и может размножаться снова и снова.

В развитии состояния пациента нет чего-то нового для науки, но продолжительность заболевания в 613 дней является экстраординарной.

Напомним, новое исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствует, что в Европе вакцины против коронавируса спасли 1,4 млн жизней.

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