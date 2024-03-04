Мужчина больше не может иметь детей из-за роковой ошибки хирургов: что произошло

Он обратился к медикам из-за кардинально другой проблемы.
Аргентинец испытал шок всей своей жизни после того, как перенес, как он думал, операцию на желчном пузыре, но позже узнал, что врачи провели вазэктомию.
Об этом пишет Oddity Central.
41-летний Хорхе Басето отправился в провинциальную больницу Флоренсио Диас в Кордове на операцию на желчном пузыре. Операция была назначена на вторник, 27 февраля, но вскоре процедуру перенесли на следующий день. Вероятно, именно эта маленькая деталь стала причиной вирусного скандала о врачебной халатности, охватившей всю страну.
В день операции сотрудники больницы зашли к пациенту в палату, положили его на носилки и, ни о чем не спросив, отвезли в операционную. Врачи также не смогли проверить его медицинскую карту, поэтому они просто провели операцию, запланированную на этот день — вазэктомию.
Когда Хорхе пришел в себя после операции, он не подозревал, что произошло, но потом к нему пришел врач и, посмотрев на его карту, сообщил шокирующую новость: вместо запланированной операции на желчном пузыре ему сделали вазэктомию. Аргентинец на несколько минут потерял дар речи, потом начал паниковать, но времени на это у него было не так много, потому что вскоре ему была назначена операция, которую и должны были сделать сначала.
После второй операции Хорхе Басето захотел узнать, как произошла ошибка и что можно сделать, чтобы отменить вазэктомию. Врачи продолжали обвинять друг друга в этой ошибке и советовали пациенту не слишком драматизировать, поскольку он все равно мог бы зачать детей с помощью искусственного оплодотворения, если бы захотел.
"Это очень странно, потому что в моей карте везде написано "желчный пузырь". Все, что им нужно было сделать, это прочесть это, не нужно быть ученым, чтобы понять это", — сказал Хорхе аргентинскому новому изданию El Doce. "Я не хочу ни на кого показывать пальцем, но здесь никто не берет на себя ответственность. Они сосредотачиваются на том, чтобы сказать: "Ну, не будьте настолько драматичны, ведь благодаря искусственному оплодотворению вы все равно можете родить ребенка".
Адвокат Хорхе Диего Ларри заявил, что его клиент опустошен. Хотя он является отцом двух мальчиков, у мужчины появились новые отношения, и у него были планы в будущем завести ребенка со своей новой любимой. Они, очевидно, хотели бы зачать ребенка естественным путем, но теперь у них только вариант ЭКО.
"Я злой и беспомощный, потому что то, что они сделали, необратимо, этого не изменить", — сказал Хорхе. "Я просто не могу понять такого уровня небрежности, как можно допустить такую огромную ошибку".
Он собирается подать в суд на врачей и медучреждение за халатность.
Напомним, мужчину нашли в квартире с откушенным пенисом. Среди подозреваемых маленькая собака.
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