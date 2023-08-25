Мужчина боролся голыми руками с ягуаром, защищая племянников: как он чудом выжил (фото)

Дядя-герой голыми руками отбивался от ягуара, который хотел напасть на его племянников.

Об этом пишет nypost.com.

13 августа Эривалдо Мориман был в походе в Салт-ду-Аугусту, Бразилия, со своими племянниками в возрасте 15 и 18 лет. Мужчина как раз вернулся в свой лагерь после утренней прогулки по берегу реки Журуэна, когда заметил ягуара, напавшего на его родственников.

Мориман кричал и махал руками большому коту, чтобы отвлечь его внимание от подростков. Отвлечение сработало слишком хорошо — и ягуар повалил Эривалдо на землю.

Дядя схватил большого кота за лапу, и тот укусил его за голову, оставив на черепе глубокие раны.

Эривалдо Мориман / Фото: Newsflash

"Он бросил мальчиков и напал на меня. Я крикнул им, что ягуар собирается схватить меня, а когда они подняли глаза, он уже схватил меня", — вспоминал он об ужасном испытании. "Я держался за его ногу за стволом дерева и продолжал держаться. Я по глупости попытался убежать и он снова напал. Тогда кошка схватила меня. Она не просто поцарапала меня, а укусила за голову".

В больнице Мориману наложили 150 швов на голове, но ему не удалось сразу получить помощь.

Эривалдо Мориман / Фото: Newsflash

Мужчине пришлось испытывать боли от травм, пока он совершал двухчасовую поездку на лодке до взлетно-посадочной полосы частного домика. К счастью, там находился врач и оказал первую помощь, прежде чем Эривалдо отправился еще на три часа в региональную больницу Альберта Сабина в Альта-Флоресте.

Эривалдо Мориман / Фото: Newsflash

"Нам было очень тяжело стать свидетелями этого, пережить это. Никто не верит в это, но это была правда", — сказал Мориман, выписанный из больницы на следующий день.

Эривалдо Мориман / Фото: Newsflash

Ему повезло, что он остался жив: по данным Всемирного фонда дикой природы Великобритании, у ягуаров самый сильный укус среди всех крупных кошек.

Напомним, мужчина скончался на 7 минут, прежде чем его вернули к жизни. Он рассказал в подробностях, что видел и чувствовал.

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