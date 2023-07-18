Мужчина бросил коктейль Молотова в мавзолей Ленина накануне своего дня рождения

Два месяца назад поджигателя задерживали за неадекватное поведение и доставляли в психбольницу.

В Москве мужчина бросил в мавзолей Владимира Ленина бутылку с зажигательной смесью вечером 17 июля и был задержан.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

Согласно сообщениям, 37-летний житель Читы Константин Стачуков подошел к мавзолею Ленина вечером накануне и бросил в него бутылку с зажигательной смесью. Разбившись о брусчатку, бутылка загорелась, однако огонь быстро потушили. Повреждения не зафиксированы.

Мужчину задержали на месте инцидента. Отмечается, что 18 июля у него день рождения, который он отмечает в полиции.

На поджигателя составили протокол об административном правонарушении по статье "Неподчинение законному распоряжению сотрудника ОВД". Стачуков сейчас находится в отделении полиции, его мотивы выясняются.

Российские паблики также информируют, что два месяца назад мужчину задерживали за неадекватное поведение и доставляли в психбольницу.

Напомним, в феврале в Москве мужчина попытался открыть мавзолей и украсть тело Ленина. 42-летний житель российской столицы был задержан и передан медикам.

В марте снова была зафиксирована попытка неназванного пьяного мужчины проникнуть в мавзолей и похитить тело Ленина. По словам мужчины, советский вождь должен был "отпустить ему грехи".

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