Мужчина бросил пить и не узнал себя: что с ним произошло за полгода (видео)

Алкоголь / © pexels.com

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Все больше людей отказываются от алкоголя ради здоровья. Для 34-летнего отца двоих детей Тайлера Бьюкенена шесть месяцев трезвости изменили все: у него улучшился сон, появилось больше энергии и сформировался рельефный пресс, а видео об этом стало популярным в сети.

Об истории трансформации мужчины сообщает издание LADbible.

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Тайлер Бьюкенен рассказал, что его путь к трезвости задумывался как временный челлендж. Однако результаты заставили его полностью пересмотреть свой образ жизни.

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«Я хотел быть лучшей версией себя для себя, своей жены и детей. Сначала это началось как годовой вызов самому себе, но прошел год, и я никогда больше не планирую пить», — поделился мужчина.

Своими достижениями Тайлер поделился в TikTok, где опубликовал видео, на котором демонстрирует шесть кубиков прессу и спортивное телосложение, добытое за полгода без спиртного. Это сообщение быстро собрало более полумиллиона просмотров. Хотя один отказ от алкоголя не формирует мышцы автоматически, он стал ключевым фактором, который обеспечил мужчине энергию и мотивацию к тренировкам.

Первыми изменениями, которые Тайлер ощутил уже через несколько недель, стали улучшение сна и желание вести активный образ жизни.

«Очевидно, что отказ от всех этих пустых калорий из алкоголя имел большое значение, но не менее впечатляющим было немедленное увеличение мотивации быть активным, тренироваться и делать более здоровый выбор в питании. Я больше не устраиваюсь поздних ночных перееданий и перекусов, вызванных алкоголем, и как только я стал видеть физические изменения, я стал еще более мотивированным делать более здоровый выбор в питании», — объяснил он.

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Тайлер Бьюкенен / © соцмережі

Несмотря на то, что семья была поражена быстрыми переменами во внешности Тайлера, для самого 34-летнего мужчины самой неожиданностью стало отсутствие тяги к выпивке во время встреч с друзьями.

«Самым большим сюрпризом за последние шесть месяцев было то, как мало мне не хватает алкоголя. Я думал, что наибольшим вызовом будет чувство, что я пропускаю светские мероприятия, где обычно пью, но это совсем не так», — отметил Бьюкенен.

Он добавил, что современный ассортимент напитков позволяет комфортно чувствовать себя в любой компании без ущерба здоровью.

«На каждом мероприятии, которое я посещал, есть безалкогольные напитки, и я ни разу не чувствовал, что пропустил социальный опыт с тех пор, как бросил курить. Если уж на то пошло, то на следующее утро я всегда рад, что не пил, потому что просыпаюсь с прекрасным самочувствием», — резюмировал Тайлер.

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Напомним, австралийский комик Эш Уикс признался, что в свое время выпивал до 12–15 бутылок пива в день — причем делал это в одиночестве дома. Теперь артист уже более 230 дней не употребляет алкоголь и откровенно рассказывает о том, как зависимость влияла на его жизнь и семью.

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