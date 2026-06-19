Мужчина бросил трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами: что известно о состоянии ребенка

Крокодил / © Associated Press

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В Великобритании полиция сообщила новые подробности дела о трехлетнем мальчике, которого бросили в вольер с крокодилами в зоопарке Johnsons of Old Hurst в графстве Кембриджшир. Ребенок получила тяжкие травмы и находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Об этом сообщило издание LAD Bible.

По этому делу задержали 30-летнего мужчину из Норфолка. Сначала его арестовали по подозрению в покушении на убийство. Однако впоследствии полиция сообщила, что мужчину освободили под залог до 18 сентября, пока продолжается дальнейшее расследование.

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Представитель полиции Кембриджшира заявил, что подозреваемый был признан непригодным для допроса. По словам представителя ведомства, детективы отдела по расследованию тяжких преступлений продолжают работать над делом и выяснять все обстоятельства происшествия.

Как сообщают британские издания The Sun и Eastern Daily Press, причиной негодности мужчины к допросу могут быть проблемы с обучением. В то же время правоохранительные органы официально не раскрывают дополнительных подробностей о его состоянии.

Пока остается неясным, получил ли мальчик травмы непосредственно от крокодилов, находившихся в вольере, или же травмы стали следствием падения. По информации местных СМИ, ребенка спасла Трейси Джонсон, которая вместе с мужем владеет зоопарком. Сообщается, что она перелезла через ограждение и вытащила мальчика

Местный депутат Бен Обезе-Джекти сообщил, что поддерживает связь с руководством полиции, и назвал случившееся критическим инцидентом. Он призвал общественность не распространять непроверенную информацию, поскольку расследование ещё продолжается.

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Между тем в Johnsons of Old Hurst заявили, что после инцидента временно закрыли тропический павильон. Представители заведения выразили поддержку пострадавшему мальчику и его близким.

Детектив-инспектор Верити Макканн подчеркнула, что следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. По её словам, специализированные сотрудники также оказывают необходимую поддержку семье ребёнка.

Напомним, ранее мы сообщали, что неисправность мобильного телефона стала причиной пожара наборту самолета. Инцидент, к счастью, обошёлся без пострадавших.

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