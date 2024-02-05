Мужчина чудом выжил после удара током в 48 000 вольт: когда пришел в себя, его руки горели

Британскому монтажнику строительных лесов удалось остаться в живых, после того, как его ударило током в 48 000 вольт во время работы.

Об этом пишет Mirror.

38-летний Стив Гилмор потерпел удар, когда труба, которую он нес, зацепила линию электропередачи. Отец одного ребенка получил ужасные травмы рук и ног. Ему сделали десяток операций, но он все еще может потерять руки после инцидента.

"Это был обычный понедельник, я нес на работу трубку-подложку и меня ударило током", – вспомнил он. "Я помню, как пришел в себя и оказался на земле, я упал с крыши. Я сразу понял, что все плохо, я взглянул на свои руки, и они были в огне, они все еще дымели, моя нога была повернута не в ту сторону и тоже дымела. Я знал, что это серьезно".

Гилмор сказал, что проснулся снова в больнице в окружении своей партнерши и братьев. Ему пришлось оставаться там несколько месяцев, и даже хирурги не могли поверить, что он выжил.

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Ему пришлось пройти ряд процедур с руками, в частности присасывание пиявок к коже в течение недели, пересадку кожи и пришивание руки к животу на шесть недель. Он описал это как одну из самых худших вещей, которые ему когда-то пришлось пройти и сказал, что этот инцидент до сих пор влияет на него каждый день.

В результате Гилмору ампутировали большой палец правой руки, который все еще был направлен не в ту сторону и подвергал его риску заражения смертельными инфекциями. Теперь перед ним стоит выбор: пересадка руки или полная ампутация, чтобы поставить протез.

Джейми Дэй, сотрудник Slater and Gordon, представляющий семью и добивающийся компенсации от их имени, сказал: "Стив пошел на работу в тот день, чтобы выполнить свою работу, как он всегда это делал. Недопустимо, чтобы из-за явной небрежности других он получил травмы, изменившие его жизнь, и ему повезло, что он остался в живых".

Гилмор работал в компании Canterbury City Scaffolding Ltd, когда произошел инцидент. В сентябре в прошлом году компания и ее директор Ян Пеппер признали себя виновными в нарушении закона об охране труда и технике безопасности.

На прошлой неделе компания была оштрафована на 50 000 фунтов стерлингов, а Пеппера было приговорено к 18 неделям тюрьмы с отсрочкой на 12 месяцев. Ему также было приказано провести 200 часов неоплачиваемой работы и 20 дней, необходимых для реабилитации.

Напомним, в октябре в прошлом году в Одесской области подростка и его друзей ударило током. Он погиб, а двоих школьников госпитализировали в медучреждение.

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