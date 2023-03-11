Мужчина чудом выжил в снежном завале: питался снегом и печеньем

Американец думал, что снежная буря утихнет, а затем он сможет продолжить движение.

81-летний Джерри Журе на шесть дней оказался в снеговой ловушке после того, как его автомобиль съехал с дороги во время снежного шторма в горах Калифорнии в прошлом месяце.

О невероятной истории спасения пишет Би-би-си.

Джерри Жюре попал в снежную ловушку во время зимнего шторма. Там, где его автомобиль оказался в сугробе, выпало 90 см снега.

Математик и бывший сотрудник НАСА ехал по снегу, когда потерял контроль над своим автомобилем и застрял в снежном завале на небольшой дороге. Мужчина не смог вытащить свой автомобиль из снега и решил сделать лагерь прямо внутри машины, пока буря не затихнет или он не сможет вызвать помощь.

У Джерри была только легкая ветровка, легкое одеяло и гостиничное банное полотенце, чтобы согреться. Он экономил оставшийся бензин и заряд аккумулятора своего внедорожника, включая машину только на короткие промежутки времени, чтобы не замерзнуть.

За шесть дней вертолеты наконец-то прибыли на помощь Джерри — хотя они едва успели, поскольку у пилотов почти закончилось топливо, а один из спасателей принял машину за камень, рассказал его внук.

Они подняли Джерри в вертолет и отвезли его в больницу.

Там медсестры с изумлением обнаружили, что его жизненные показатели абсолютно нормальны, без признаков переохлаждения. По словам Кристиана, его дед "кричал от радости" ему по телефону, хотя он не слишком эмоциональный мужчина.

"Я и сам много плакал. Я не сознавал, насколько мы воспринимаем такие вещи как должное", — отметил Джерри.

Вместо воды он ел снег. Из еды у него было только печенье и два круассана.

"Он выжил благодаря снегу, круасанам и печенью", — сказал его внук.

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