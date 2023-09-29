Мужчина два года страдал от боли в животе: в его кишечнике обнаружили 60 предметов (фото)

Он проглотил вещи, начиная от пуговиц и заканчивая наушниками.

В Индии мужчина, который два года страдал от боли в животе, шокировал врачей, которые обнаружили, что пациент проглотил множество предметов домашнего обихода, начиная от пуговиц и заканчивая наушниками.

Об этом пишет nypost.com.

35-летний пострадавший Калдип Сингх обратился в больницу из-за неизлечимой болезни живота, а также высокой температуры. Медики просканировали проблемную зону и сделали тревожное открытие: Сингх съел около 60 безделушек, в том числе медальоны, цепочки, гайки, болты, наушники, шпильки, магниты, пуговицы от рубашек, молнии и многие другие несъедобные предметы.

Мужчина проглотил 60 предметов домашнего обихода / Фото: Rare Shot News

По данным клиники Кливленда, врачи диагностировали у дегустатора безделушек психическое заболевание, при котором пациент "компульсивно проглатывает предметы, не являющиеся пищей".

Это заболевание наиболее распространено среди маленьких детей, беременных женщин и людей с психическими расстройствами, в частности, расстройствами аутистического спектра, умственными нарушениями или шизофренией.

Мужчина проглотил 60 предметов домашнего обихода / Фото: Rare Shot News

Сообщается, что родственники пациента не знали о проблеме.

"Поскольку он ел острые предметы, у него были серьезные раны в животе", — сказал директор больницы в Моге, Пенджаб, Аджмер Сингх Калра, решивший его прооперировать.

Впоследствии Сингх перенес трехчасовую операцию. Хотя процедура прошла успешно, пациент до сих пор находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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