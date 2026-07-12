Мужчина едва не отдал все деньги мошенникам: как работает афера с фальшивой "службой безопасности банка"

Мошенники едва не лишили мужчину всех сбережений

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Ведущий корреспондент телеканала CBS News Мэтт Гутман едва не потерял все свои сбережения из-за сложной телефонной аферы в Лос-Анджелесе. Злоумышленники под видом службы безопасности банка пытались заставить опытного журналиста снять все наличные со счета, чтобы якобы поймать преступников с поличным.

Об этом сообщает Unilad.

Как мошенники убедили журналиста

Мужчине позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей отдела защиты от мошенничества Bank of America. Она предоставила Гутману свое вымышленное имя и номер рабочего жетона, а также продемонстрировала детальную осведомленность о его личных банковских данных. Ситуация казалась еще более правдоподобной из-за того, что накануне на счету его дочери действительно зафиксировали подозрительную активность.

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Злоумышленница заявила, что в местном отделении банка действуют два афериста под конкретными именами. Чтобы перехватить этих преступников, журналисту приказали лично пойти в банк и снять деньги со своего счета. По легенде мошенников, такая масштабная операция с наличными деньгами должна была спровоцировать подозреваемых на активные действия, что позволило бы их поймать.

Осознание обмана и физическая угроза

Мэтт Гутман признался, что просьба показалась ему странной, ведь правоохранители обычно не привлекают гражданских к таким спецоперациям. Однако он все равно зашел в отделение банка, четко следуя инструкциям собеседницы. Окончательно иллюзия развеялась только тогда, когда женщина запретила ему рассказывать о ситуации работникам банка, намекнув на причастность к преступлению.

Именно в этот момент журналист понял, что его пытаются обмануть, поэтому развернулся и вышел из банка с пустыми руками. Впоследствии он осознал, что самым страшным в этой ситуации был огромный риск физического нападения. Преступники точно знали его местонахождение и ожидали, что он выйдет из здания с тысячами долларов наличными.

«Я журналист и за свою карьеру столько раз делал сюжеты о мошенничестве, но был в шаге от того, чтобы попасться! Некоторые из этих афер невероятно сложны, их проводят люди, четко знающие свое дело», – признался Мэтт Гутман.

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Как избежать подобных банковских афер

Этот инцидент лишний раз доказывает, что даже самые опытные люди могут стать жертвами тщательно спланированного обмана. Настоящие банковские работники или правоохранители никогда не попросят клиента снять наличные деньги для проведения спецопераций или держать ситуацию в тайне от персонала. Кроме того, мошенники способны подменять идентификатор абонента, поэтому знакомый номер на экране не гарантирует безопасность.

В случае получения подобного звонка эксперты советуют немедленно положить трубку и самостоятельно связаться с банком по официальному номеру, указанному на карте. Любые просьбы о масштабном снятии средств или требованиях действовать тайно следует сразу расценивать как тревожный сигнал. В случае сомнений клиентам рекомендуют лично посетить отделение банка и обсудить ситуацию с сотрудниками лицом к лицу.

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